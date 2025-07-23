Зеленський підписав закон щодо роботи НАБУ та САП і розповів перші подробиці

Президент хоче забезпечити невідворотність покарання, адже нині є справи, які не розслідуються, а також посадовці, які втекли з України.

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Зеленський підписав новий закон про роботу НАТО та САП / Колаж: Главред, фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про НАБУ та САП. Відповідна відмітка з'явилась на сайті Верховної Ради України. У вечірньому зверненні Зеленський наголосив на тому, що він вже поговорив з керівником НБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генпрокурором Русланом Кравченком та головою СБУ Василем Малюком.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати", - сказав Зеленський.

Президент хоче забезпечити невідворотність покарання, адже нині є справи, які не розслідуються, а також посадовці, які втекли з України.

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"Це не нормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна", - наголосив президент.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

Зеленський підписав новий закон про роботу НАТО та САП / фото: скріншот

Голова СБУ Василь Малюк додав. що НАБУ та САП не будуть ліквідовані та продовжать бути незалежними.

"Наскільки я розумію, це просто повернення до Конституції. І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати", - наголосив Малюк.

Дивіться коментар Василя Малюка:

Зеленський підписав новий закон про роботу НАТО та САП / фото: скріншот

Генпрокурор України Руслан Кравченко наголосив, відповідні органи будуть працювати над своїми окремими провадженнями.

"НАБУ точно не підпорядковується. А щодо САП, то у зв’язку зі змінами , ми одна система. САП, відповідно до закону України "Про прокуратуру", як був, так і залишається в статусі департаменту. Був і є. І ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїх окремих провадженнях, а ми по своїм. І будемо один одному допомагати", - наголосив генпрокурор.

Рішення Верховної Ради - новини України

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 24 років, які не підлягають мобілізації. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що існує потреба знайти механізм реалізації їхніх прав.

Також Рада зареєструвала законопроєкт №13335, який дозволяє тимчасово бронювати чоловіків, що порушили законодавство про мобілізацію, якщо вони працевлаштовуються на критично важливі оборонні підприємства. Бронювання триватиме до 45 днів і надаватиметься лише раз на рік.

Як повідомляв Главред, 16 липня ВР ухвалила три закони для посилення обороноздатності України. Закон №13229 дозволяє охочим віком 60+ добровільно підписувати контракт на військову службу.

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