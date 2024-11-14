Поводиться, як 'співпрезидент': Маск не хоче їхати з резиденції Трампа, - NBC News

Ілон Маск перебуває у резиденції Трампа у будь-який час доби, сидить із президентом та бере участь у дзвінках і зустрічах.

https://glavred.net/world/vedet-sebya-kak-soprezident-mask-ne-hochet-uezzhat-iz-rezidencii-trampa-nbc-news-10614335.html Посилання скопійоване

Маск поводиться так, ніби він співпрезидент / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Ілон Маск став ключовою фігурою в оточенні Дональда Трампа після виборів

Він часто перебуває в резиденції Трампа і поводиться, як "співпрезидент"

Маск активно бере участь у дзвінках і зустрічах, просуваючи власні ідеї

Відомий мільярдер та підприємець Ілон Маск став ключовою фігурою в оточенні Дональда Трампа після виборів. Він поводиться, як "співпрезидент", що дратує багатьох давніх соратників новообраного президента США. Про це пише NBC News.

"За словами джерел, майже постійна присутність Маска в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго протягом тижня після дня виборів стала дратувати людей, які були в оточенні Трампа довше, ніж він, і які вважають, що він перевищує свою роль у перехідному періоді", - зазначили у виданні. відео дня

За словами одного із співрозмовників, Маск "поводиться так, ніби він співпрезидент, і стежить за тим, щоб усі про це знали". Крім цього, Маск намагається змусити Трампа відчувати свою залежність від нього.

У виданні стверджують, що Ілон Маск з’явився в Мар-а-Лаго, щоб дізнатися результати виборів, і провів там більшу частину тижня. Весь цей час він знаходиться поруч із Трампом, бере участь у дзвінках та зустрічах.

Один співрозмовник видання із оточення обраного президента США розповів, що у Маска "є своя думка про все" і висловлює він її настільки наполегливо, що це почало викликати невдоволення з боку давніх радників Трампа. Ще один співрозмовник підкреслив, що Маск просуває власний порядок денний, часто ігноруючи інтереси Трампа.

На одній зі зустрічей із республіканцями Трамп похвалив Маска, проте з гумором зауважив: "Ілон не хоче повертатися додому. Я не можу його позбутися". Хоча коментар президента був сказаний жартома, він відобразив думку багатьох, що вплив Маска на Трампа може стати надмірним.

Дружба Маска і Трампа - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 6 листопада відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, у якій також взяв участь Ілон Маск. Це підкреслює, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа.

Також, як зазначає CNN, Маск не має наміру обіймати посаду в адміністрації Дональда Трампа, але зберігає вплив на неї зовні. Резиденція Трампа в Мар-а-Лаго стала місцем зустрічі двох груп: тих, хто прагне зайняти посади в майбутньому уряді, та тих, хто намагається просунути своїх кандидатів.

Крім цього, Ілон Маск прокоментував новину Newsweek про плани Трампа створити демілітаризовану зону між Росією та Україною. Він написав, що "незабаром безглуздим вбивствам прийде кінець", додавши, що час для "розпалювачів війни та спекулянтів минув".

Читайте також:

Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред