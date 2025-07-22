РФ зібрала біля великого міста 100 тисяч військових: куди хоче проникнути ворог

Ситуація на Покровському напрямку залишається важкою.

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Росіяни прагне оточити Покровськ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези Гетьмана:

Ворог зібрав на Покровському напрямку понад 100 тисяч військових

Росіяни хочуть оточити місто Покровськ

Російські загарбники зібрали понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку, що дозволяє ворогу активно тиснути на позиції українських бійців. Про це повідомив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Радіо NV.

Він зазначив, що ситуація поблизу Покровська - важка, від третини до половини всіх бойових зіткнень відбувається саме на цьому напрямку фронту.

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"Велика кількість військових, які там знаходяться, дають можливість там проводити частіше тактичні ротації - коли відводяться підрозділи не на місце постійної дислокації, а за декілька кілометрів від лінії фронту. Там вони можуть перепочити, привести себе до ладу і знову йдуть на бойові дії. Це відбувається раз на 7-10 днів. Це дає можливість росіянам використовувати майже постійно свіжі сили", - сказав Гетьман.

Він додав, що Україна також проводить такі ротації, але перерва між ними більша. Що дає росіянам певну перевагу.

Військовий експерт розповів, що армія Путіна вже півтора року намагається взяти Покровськ хоча б у тактичне оточення, але поки їм не вдається реалізувати свої загарбницькі цілі.

"Всі розмови росіян про те, що вони вже незабаром візьмуть Покровськ - поки що такого не відбувається, хоча ситуація все одно складна. Там дуже важко вести бойові дії, враховуючи їхню інтенсивність. Подивимось, я думаю, що їм поки що це не вдається і можливо не вдасться", - сказав Гетьман.

Експерт пояснив, що зараз росіяни просуваються з півночі і намагаються частково оточити Покровськ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на ЗМІ, російські окупанти проникли у Покровськ. Українські бійці повідомили, що перші групи російської піхоти в Покровську зафіксували ще 5 днів тому – 17 липня. Нині триває ліквідація диверсійних груп ворога.

Нагадаємо, у зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося, що впродовж 21 липня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Майже третина з них зосередилась на Покровському напрямку.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, протягом останніх трьох тижнів найінтенсивніші бойові дії тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

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Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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