'Мене запросили': Трамп відповів, чи зустрінеться з Путіним у Китаї

Лідер КНР Сі Цзіньпін надіслав президенту США офіційне запрошення для візиту.

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Трамп прокоментував можливу зустріч з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп заявив, що планує візит до Китаю

Президент США не виключив можливу зустріч з Путіним у Китаї

Президент США Дональд Трамп планує здійснити візит до Китайської Народної Республіки в найближчому майбутньому. Офіційне запрошення вже надійшло від лідера КНР Сі Цзіньпіна. Про це американський лідер повідомив під час зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі, передає NBC News.

У відповідь на запитання журналістів щодо можливості зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним під час поїздки до Китаю, Трамп не виключив такої можливості, хоча й не підтвердив її безпосередньо. Він наголосив, що наразі у нього заплановано багато переговорів із різними світовими лідерами.

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"У нас заплановано багато можливих зустрічей. Мене запросили в Китай, і ми, найімовірніше, туди поїдемо. Це ще не зовсім скоро, але й не надто далеко. Багато лідерів надіслали запрошення, і ми ухвалимо відповідні рішення найближчим часом", - сказав Трамп.

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Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - новини за темою

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести зустріч восени під час саміту АТЕС у Південній Кореї, або безпосередньо в КНР. Це обговорюється на тлі завершення тимчасового торговельного перемир’я між Вашингтоном і Пекіном, яке спливає 12 серпня.

За даними ЗМІ, Трамп може відвідати Китай перед самітом АТЕС, що пройде з 30 жовтня по 1 листопада. Остаточне рішення про його участь ще не підтверджено.

Як повідомляв Главред, у Кремлі припустили можливість особистої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з Дональдом Трампом. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що така зустріч може завершитися "великими домовленостями".

Раніше видання The Times опублікувало матеріал, у якому зазначалося, що Сі Цзіньпін хотів би організувати тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Така зустріч могла б відбутися на початку вересня.

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