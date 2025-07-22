Не має паспорта України: Олег Винник зробив гучне зізнання

Винник не вважає нашу країну своєю домівкою вже багато років.

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Олег Винник зараз - співак-втікач живе без паспорта України / колаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia

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Олег Винник виїхав з України на початку війни, через що його вважають втікачем

Артист вважає, що фактично не є таким, оскільки не має внутрішнього паспорта нашої країни

Співак Олег Винник, якого засуджують за виїзд з України на початку повномасштабної війни, продовжує наполягати на тому, що він - не втікач. У своєму Telegram-каналі, посміхаючись і хихикаючи, артист розповів свою версію подій.

Так Винник підкреслив, що Німеччина, де він перебуває останні три роки, є його справжньою домівкою. Україну він називає "батьківщиною, до якої постійно повертається". Примітно, що співак, який гордо іменує себе українцем і патріотом, після 24 лютого 2022 року не дав жодного концерту на території України.

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Взявши на себе роль "знищувача міфів", Олег Винник уперше зізнався, що не має українського паспорта - без документу він живе вже 25 років. "Міф про те, що я втік. Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут, у Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати і так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я. Повертаюся я постійно до своєї батьківщини, до своїх людей із концертами, із гастролями. І так я повернувся додому, сюди, у Німеччину, на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта із 2000 року, живу за закордонним. Отакі чудеса", - повідомив артист.

Олег Винник зараз - співак-втікач живе без паспорта України / t.me/oleggvynnykoriginal

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Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

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