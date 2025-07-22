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Масові протести через закон про НАБУ та САП: чому люди незадоволені і що вимагають

Ангеліна Підвисоцька
22 липня 2025, 22:25оновлено 22 липня, 22:55
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Верховна Рада підтримала законопроект про внесення змін до роботи НАБУ та САП.
митинг НАБУ
Українці вийшли на протест через закон про НАБУ та САП / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • У різних містах України протести через закон про НАБУ і САП
  • Мітингувальники вимагають, щоб Зеленський наклав вето

У Києві, Львові та Дніпрі пройшли мирні акції протесту через законопроект №12414, за який сьогодні, 22 липня, проголосували нардепи. Мінтингувальники не підтримують законопроект, бо Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура втратять незалежність. У Мережі розлетілись відео.

Учасники акції протесту звертаються до президента України Володимира Зеленського з проханням не підписувати закон, а накласти на нього вето.

відео дня

Вони тримають у руках плакат та скандують "Вето на закон", "Геть руки від НАБУ", "Вимагаємо вето".

Дивіться відео з мітингами проти закону про САП та НАБУ:

митинг
Українці вийшли на мітинги проти закону про НАБУ та САП / фото: скріншот

Що відомо про законопроект №12414

Пресслужба НАБУ опублікувало офіційну спільну заяву із САП щодо відповідного законопроекту. Там наголошують на тому, що документ знищує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи діяльність Генпрокурору.

Законопроект передбачає:

  • генпрокурор отримає доступ до всіх справ НАБУ та зможе надавати доступ будь-якому іншому прокурору;
  • генпрокурор може давати обов'язкові вказівки детективам НАБУ, а у випадку їх невиконання справа може передатись іншим органам;
  • Генпрокуратура може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
  • генпрокурор сам вирішуватиме спори про підслідність;
  • генпрокурор самостійно підписуватиме підозри топпосадовцям;
  • керівник САП втратить право входити до складу прокурорів, він стане номінальної фігурою;
  • НАБУ втратить незалежність та стане підрозділом Генпрокуратури.

"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - йдеться у заяві.

Що таке НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - центральний орган виконавчої влади, який має спеціальний статус. Бюро займається розслідуванням та розкриттям корупційних справ та інших кримінальних правопорушень. Це незалежний орган, його діяльність контролює парламент та НАЗК.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) - підрозділ Офісу генерального прокурора. Він процесуально керує справами НАБУ. Прокурори САП займаються погодженням підозр, які готує НАБУ, представляють справи у суді та підтримують обвинувачення в антикорупційних процесах.

Рішення Верховної Ради - новини України

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 24 років, які не підлягають мобілізації. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що існує потреба знайти механізм реалізації їхніх прав.

Також Рада зареєструвала законопроєкт №13335, який дозволяє тимчасово бронювати чоловіків, що порушили законодавство про мобілізацію, якщо вони працевлаштовуються на критично важливі оборонні підприємства. Бронювання триватиме до 45 днів і надаватиметься лише раз на рік.

Як повідомляв Главред, 16 липня ВР ухвалила три закони для посилення обороноздатності України. Закон №13229 дозволяє охочим віком 60+ добровільно підписувати контракт на військову службу.

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