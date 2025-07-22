Зірка "Спіймати Кайдаша" опинився під крапельницями

Коротко:
- Тарас Цимбалюк уже добу бореться з поганим самопочуттям
- У ліжко його вклало отруєння
Український актор Тарас Цимбалюк зліг - йому довелося викликати лікаря додому, щоб отримати крапельницю і необхідне лікування. Про це артист розповів у своєму блозі в Instagram.
Він опублікував два фото: селфі і знімок зі спальні, де він лежить у ліжку, а до його руки приєднана крапельниця з ліками. Цимбалюк зізнався, що причиною його поганого самопочуття є отруєння, з яким він уже добу намагається боротися.
"Доброго дня. Таке обличчя у людини, котра травонулась і вже добу [офігіває] від свого стану. Бережіть себе! Обіймаю! Прокапався. Ліки купив. Чекаю, коли мене попустить, бо на мене чекає купа роботи", - написав Тарас Цимбалюк.
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Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
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