Масована атака "шахедів" на Суми: у місті пролунала низка вибухів

Унаслідок масованої атаки дронів у Сумах сталися вибухи і зникло світло в районах.

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Безпілотники РФ завдали серію ударів по Сумах / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ввечері 22 липня у Сумах пролунали три вибухи

Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу

Після ударів у частині міста зникло світло

Увечері 22 липня в Сумській області оголосили повітряну тривогу через активність ворожої авіації. Як повідомили Повітряні сили, згодом з’явилася загроза атаки ворожими дронами.

Близько 23:11 зафіксували рух безпілотників у напрямку Полтавщини. Перший вибух у Сумах пролунав о 23:42, повідомило Суспільне. Наступні вибухи сталися о 23:55 і вже після півночі — о 00:00.

"У Сумах було чути звук вибуху", — повідомляли журналісти.

Після вибухів у деяких районах міста зникло світло. Місцева влада на той момент ще не коментувала наслідки.

Суми / Інфографіка: Главред / Инфографика: Главред

Згодом у компанії "Сумиобленерго" підтвердили, що в місті та області виникли проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі.

"Шановні споживачі електроенергії! Перебої з розподілом електроенергії в Сумах і області пов'язані з ударами армії РФ по критичній інфраструктурі", — йдеться в повідомленні компанії.

Голова Сумської ОВА Олег Григорів також підтвердив, що ворог продовжив атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини вночі. Внаслідок ударів частина споживачів у Сумському районі залишилась без світла.

"На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес", – зазначив Григорів.

Ситуація в Сумській області

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 21 липня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами (КАБами) по місту Суми. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, троє людей отримали поранення.

Також військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив про те, що підрозділи ЗСУ на сьогодні контролюють окремі ділянки на території Курської області. Експерт говорить про те, що ЗСУ можуть поліпшити оборонні позиції вздовж кордону в Курській області, адже там є деякі висоти, з яких краще оборонятися від російської армії, ніж на території Сумщини. Водночас він не виключає, що російська армія спробує вклинитися вглиб Сумської області.

Крім того, У понеділок, 14 липня, російські військові завдали удару дронами по одному з навчальних закладів на території Сумської громади, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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