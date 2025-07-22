Расторгуєв з'явився на сцені і виконав пісню акапелла.

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Расторгуєв з'явився на публіці / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Куди подівся путініст Микола Расторгуєв

Який вигляд має Расторгуєв

Соліст улюбленого гурту Путіна "Любе" Микола Расторгуєв, який підтримує всі терористичні починання кривавого диктатора, вперше за довгий час з'явився на публіці.

Путініст Расторгуєв уперше вийшов на сцену зі старшим сином Павлом. Родичі спільно виконали пісню "Конь".

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Расторгуєв, який кілька разів, за версією ЗМІ, "помирав", сильно здав. У нього давно вже проблеми з нирками і його не раз госпіталізували.

Шалені "хороші росіяни" в патріотичному запалі зустрічали свого старого "героя" бурхливими аплодисментами.

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Раніше стало відомо про те, що популярний музичний стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох виконавців із країни-агресора РФ, проти яких США і Євросоюз ввели санкції за активну підтримку війни проти України. Серед них - відомі артисти-путіністи Григорій Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна і гурт "Любе".

Раніше РосЗМІ повідомляли про те, що путініста Расторгуєва екстрено госпіталізували через проблеми з серцем.

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Про персону: Микола Расторгуєв? Микола Расторгуєв - радянський і російський музикант, співак, гітарист, актор; народний артист Російської Федерації (2002). Член партії "Единая Россия" з 2006 року.

Європейський союз зазначає, що Расторгуєв "підтримував агресивну війну Росії проти України своїми музичними виступами та громадською діяльністю. Виступав під час пропагандистського мітингу на підтримку незаконної анексії Криму та війни проти України". Раніше Расторгуєв був внесений ФБК до списку корупціонерів і розпалювачів війни за участь у концертах на підтримку війни з Україною.

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