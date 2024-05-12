Що було відомо про плани Путіна в Харківській області: у ГУР розкрили деталі

Агресор Росія кинула в бій окупантів із Московської та Ленінградської областей, бої тривають, розповів речник військової розвідки України Андрій Юсов.

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Дії ворога почалися за відомим ГУР планом - Юсов / Колаж: Главред, фото: DeepState, УНІАН

Головне управління розвідки Міноборони знало про плани російських військ щодо наступу в Харківській області. Інформація була передана відповідним органам. Ворог кинув у бій військових із Московської та Ленінградської областей, окупанти зазнають втрат. Про це заявив представник відомства Андрій Юсов.

"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку почалися за відомим графіком, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції та їхнє керівництво було поінформовано", - розповів він в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом.

За словами представника розвідки, бої в регіоні тривають, у них беруть участь і спецпризначенці ГУР.

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"Зараз ворог несе великі втрати. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом, зокрема", - зазначив Юсов.

Як стверджує речник військової розвідки України, ворог кинув у бій солдатів Московського і Ленінградського військових округів. Він закликав росіян здаватися в полон і додав, що такі випадки вже фіксуються.

"З огляду на масштаби ситуації з російським угрупуванням, їхні втрати і майбутні в тому числі, було ухвалено рішення якнайшвидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні", - підкреслив Андрій Юсов.

Наступ РФ у Харківській області - головні новини за темою:

Війська Росії 10 травня обстріляли Вовчанськ, провели потужну артилерійську підготовку і застосували ДРГ у Харківській області. На півночі регіону почалися бої.

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Згідно з даними DeepState, окупанти РФ станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Ситуація може стати критичною, ворог продовжує рух.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ на 12:08 12 травня повідомили, що в Харківській області тривають бої вздовж державного кордону з Росією.

"Цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилася. Наразі там тривають бої в прикордонних районах уздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу поразки", - підкреслюється в повідомленні.

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