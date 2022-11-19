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"Лукашенко таємно веде переговори з Туреччиною і КНР": генерал пояснив, чи готує Білорусь вторгнення

19 листопада 2022, 02:20

Самопроголошений президент Білорусі уже бачить, що Росія програє у війні, і намагається знайти собі захист в інших країнах.

Александр Лукашенко, Николай Маломуж
РФ може навмисно поширювати інформацію про підготовку наступу з Білорусі, зазначає генерал Маломуж/ сайт Кремля, Главред

Росія може сама навмисно поширювати інформацію про нібито підготовку наступу на Україну з боку Білорусі. Але країна-агресорка не може зараз перекинути свої війська із запорізького та херсонського напрямку в Білорусь, адже це означатиме ослаблення півдня і створення можливості для України звільнити Крим.

Проте Росії вигідно погрожувати таким наступом з півночі. Тому країна-агресорка постійно проводить якісь маневри, переміщує в Білорусь якусь техніку та озброєння, демонструє формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

Він зазначає, що Росія заради видимості перекинула в Білорусь приблизно тисячу осіб. Проте ні українська, ні іноземна розвідка не фіксують великих змін у формуванні військових частин. Тому зараз немає підстав говорити про наявність потужних сил в РБ.

Лукашенко думає, як йому самому врятуватися

Сама Білорусь теж навряд чи прямо вступатиме у війну проти України. Самопроголошений президент РБ уже бачить, що Росія програє у війні. Для нього вступити зараз у бойові дії – це подібно смерті, зазначає Маломуж. Тому Лукашенко намагатиметься викрутитися й уникнути цього.

"При цьому Лукашенко переміщує в Росію ешелонами БТРи і танки, нещодавно перекинув чергову партію С-300 та ракети до них. Якби Лукашенко готувався до наступу, він би ніколи не перекидав усе це в Росію чи на Донбас. Він би, навпаки, накопичував усе це в Білорусі", – пояснює генерал.

Лукашенко зараз думає, як йому самому врятуватися. Він навіть уже таємно веде переговори з Туреччиною і Китаєм щодо перспектив Білорусі, намагаючись знайти варіанти захисту у випадку програшу Росії у війні.

"Він хоче уникнути відповідальності і хоче, аби китайці чи турки гарантували йому безпеку. Він хоче вижити. І тому йому не потрібна наступальна операція білоруських військ", – каже Маломуж.

Проте, за його словами, повністю виключити варіанту наступу з Білорусі не можна, Україна готується до різних сценаріїв, щоб мати змогу у разі потреби дати гідну відсіч.

Загроза наступу військ Росії з Білорусі

Раніше заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначав, щ окупаційні війська Росії через провали на південному і східному фронті можуть повторно спробувати напасти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та з Чернігівської області.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що розвідка України та журналісти відзначають збільшення числа військових на території Білорусі. Однак сьогодні реальної загрози наступу немає, оскільки атака не має сенсу.

Нагадаємо, найближчим часом очікувати наступу з боку Білорусі не варто. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. Разом з тим він попередив про небезпеку ракетних ударів по Україні з боку Білорусі.

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