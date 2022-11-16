Загроза нападу Білорусі на Україну: Зеленський зробив заяву про ситуацію

У суспільстві Білорусі немає бажання воювати - Зеленський / Колаж Офіс президента, Reuters

Розвідка України та журналісти відзначають збільшення числа військових на території Білорусі. Однак сьогодні реальної загрози наступу немає, оскільки атака не має сенсу. Білоруське суспільство воювати не хоче. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час брифінгу у середу, 16 листопада, він зазначив, що українська розвідка і журналісти фіксують збільшення кількості військ на території РБ. Але сьогодні загрози наступу Білорусі на Україну немає. До того ж білоруське суспільство воювати не хоче.

"Ми вважаємо, що на сьогоднішній день у білорусів немає сенсу в наступі на територію нашої держави. А бажання суспільства - точно немає", - вважає Зеленський.

Також він додав, що Київ вже давно не контактує з білоруським міністерством оборони, особливо після ракетних ударів Росії по Україні з території Білорусі.

"У нас одного разу була розмова з самого початку, коли вони передавали сигнали щодо зустрічей. Після цього контактів немає", - підкреслив Володимир Зеленський.

Загроза нового наступу Росії з Білорусі на Київ

У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що якщо війська країни-окупанта Росії знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, армія України завдасть по них удару прямо на кордоні. Росіяни зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Москва може кинути на Київ угруповання військ, яке створюється на території республіки Білорусь.

На думку Арестовича, ситуація може статися ближче до Нового року.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов припустив, що війська РФ можуть атакувати на заході кордони між Білоруссю та Україною. Мета - ліквідувати шляхи логістики, якими йдуть постачання озброєнь від Заходу.

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