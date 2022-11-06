Загроза удару РФ з Білорусі: Арестович назвав головну умову

Олексій Арестович розповів про можливість удару РФ з Білорусі / Фото УНІАН, Reuters

Найближчим часом очікувати наступу з боку Білорусі не варто, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Разом з тим він попередив про небезпеку ракетних ударів по Україні з боку Білорусі. Таким прогнозом він поділився в Telegram.

"Близько десяти тисяч російських військовослужбовців зараз в Білорусі і це не єдине угруповання, а солянка з різних підрозділів з різними завданнями, частина взагалі вирішує проблеми тилового та інфраструктурного забезпечення", - пише радник ОП.

Він також упевнений в тому, що для реальної загрози кількість наземних військ ЗС РФ в Білорусі має набути ваги у 20-25 тисяч війська мінімум, зведеними в ударне угруповання: "до цього ще дуже далеко, якщо це взагалі в планах".

Разом з тим представник ОП попередив, що основне завдання угруповання російських військ в Білорусі - це створювати загрозу без вторгнення, для того, щоб ми не могли зняти війська з захисту півночі на інші напрямки.

Арестович додав, що найближчим часом можливі нові удари іранськими БПЛА, ОТРК типу "Іскандер" і виліт російської авіації з повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатна угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформована "ні сьогодні, ні завтра, ні через два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

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