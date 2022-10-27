Росія може піти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та Чернігівщину - Генштаб ЗСУ

Росія хотіла б переламати хід війни на свою користь і може організувати наступ на Київ - Громов / Колаж Reuters

Окупаційні війська Росії через провали на південному і східному фронті можуть повторно спробувати напасти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та з Чернігівської області. Про це заявив заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 27 жовтня, він розповів про те, що є ймовірність спроби Росії піти в наступ на Київ з території республіки Білорусь.

"Противник може вдатися до операції, перш за все, з республіки Білорусь", - сказав Громов.

За словами військового, армія загарбників РФ може спробувати організувати наступ на столицю України з території Чорнобильської зони та з Чернігівщини.

Згідно із заявою заступника начальника Генштабу ЗСУ, причин для нової атаки окупантів може бути декілька. Серед них провали на півдні та сході України та втрати.

Олексій Громов підкреслив, що Росія хотіла б переламати хід війни на свою користь, одне з її завдань – повалення конституційного ладу України шляхом захоплення Києва та ліквідації військово-політичного керівництва країни.

Загроза наступу Росії на Київ

У Міністерстві внутрішніх справ попереджали - якщо Росія знову атакуватиме Україну з території Білорусі, ЗСУ завдадуть удару по окупантах прямо на кордоні. Російські загарбники в такому випадку зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що Росія може кинути на Київ угруповання військ, яке вона створює в Білорусі. На його думку, незабаром окупанти наступати не зможуть. Атака може статися ближче до Нового року.

Заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов казав, що війська РФ можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між республікою Білорусь і Україною.

Однак метою загарбників може бути не Київ, а перерізання шляхів логістики, якими українська держава отримує військову допомогу від Заходу.

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