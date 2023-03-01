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Лукашенко може допомогти Росії та Китаю обійти західні санкції - ISW

1 березня 2023, 06:51
У Пекіні Лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проектів, торговельно-економічне, інвестиційне, гуманітарне співробітництво з Китаєм.
​Олександр Лукашенко прилетів до Китаю
​Олександр Лукашенко прилетів до Китаю / Фото president.gov.by

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій. З 28 лютого і до 2 березня він буде в Китаї, де проведе переговори з главою КНР Сі Цзіньпіном. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, в Пекіні Лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проектів, торговельно-економічне, інвестиційне, гуманітарне співробітництво і політичне співробітництво з Китаєм.

У звіті ISW йдеться, що раніше білоруський диктатор заявляв, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю, оскільки країна має доступ до мікроелектроніки, оптики і комплектуючих, що імпортуються з інших держав.

Як доказ, в ISW навели слова представників української розвідки про те, що Лукашенко вже допомагав Путіну отримати зброю для війни проти України, постачаючи російську окупаційну армію артилерійськими боєприпасами з білоруських складів.

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Лукашенко також звинуватив Захід і США в тому, що вони примусили українських чиновників відмовитися від переговорів з РФ.

"Путін і Лукашенко, ймовірно, скористаються публікацією Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб відновити існуючу російську інформаційну операцію, яку Кремль застосував у грудні 2022 року", - вважають в Інституті вивчення війни.

Аналітики пояснили, що ця інформаційна кампанія мала на меті спонукати західних офіційних осіб запропонувати превентивні поступки і змусити Україну вести переговори на російських умовах та, ймовірно, сприяла затримці надання західних танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів.

"Кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги і прагнути отримати поступки перед потенційним подальшим невдачам в Україні", - додали експерти ISW.

Як повідомляв Главред, Лукашенко в Китаї зробив цинічну заяву про війну. Він заявив, що не хоче війни, але якщо виникне агресія, то білоруси готові "серйозно відповісти". Попри те, що Білорусь стала плацдармом для запуску російських ракет і наступу на Україну, Лукашенко цинічно заявив про "миролюбність".

Мирний план Китаю щодо війни в Україні

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай представив так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:

  • повага суверенітету всіх країн;
  • відмова від "менталітету холодної війни";
  • припинення військових дій;
  • відновлення мирних переговорів;
  • вирішення гуманітарної кризи;
  • захист цивільного населення та військовополонених;
  • забезпечення безпеки атомних електростанцій;
  • зменшення стратегічних ризиків;
  • сприяння експорту зерна;
  • припинення "односторонніх санкцій";
  • підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок.

Президент США Джо Байден заявив, що запропонований Китаєм "мирний план" щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім країни-агресорки Росії.

Заступник спікера Федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що Китай у свій "мирний план" не включив дуже важливий момент – вимогу щодо виведення російських військ з території Української держави. КНР, як постійний учасник Ради Безпеки ООН, несе особливу відповідальність за припинення війни і повинна безпосередньо обговорювати свої ініціативи з Києвом, вважає Бюхнер.

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