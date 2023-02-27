Загроза поставок Китаєм зброї Росії: Буданов зробив заяву

Глава ГУР України Буданов заявив, що поки що немає ніяких ознак того, що Китай погодиться на поставку зброї в Росію.

Кирило Буданов / 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу, УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловився про чутки про можливе постачання зброї з Китаю до Росії для використання у повномасштабній війні проти України.

В інтерв'ю Голосу Америки Буданов заявив, що поки що немає ніяких ознак того, що Китай погодиться на поставку зброї в Росію.

"Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії... Я не бачу ніяких ознак, які свідчать про те, що навіть обмовляються такі речі... фактів таких я не бачу", – підкреслив Буданов.

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Він уточнив, що Іран фактично єдина країна, від якої Росія зараз отримує більш-менш серйозне озброєння.

За словами Буданова, країна-агресор має значні проблеми з озброєнням, а тому намагається купити "де завгодно і що завгодно". Надії Москви на Сербію виявилися марними, оскільки ця країна відмовила в поставках зброї.

"Зараз пробують з М'янмою. Що з цього вийде – побачимо з часом", – заявив Буданов.

Загроза поставок Китаєм зброї Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив публікації преси про те, що, згідно з даними розвідки, Китай розглядає можливість поставок Росії летальної зброї і веде з Москвою відповідні переговори. Озброєння можуть бути спрямовані на підтримку військової агресії РФ проти України.

"І ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України. І я чітко заявив, що це призведе до серйозних наслідків, зокрема в наших відносинах. Про це говорив і президент Байден під час своїх кількох зустрічей з Сі Цзіньпіном", - процитували блінкена журналісти NBC.

Президент США Джо Байден заявив, що навряд чи Китай вживе заходів щодо істотного військового посилення Росії.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії", - зазначив глава Білого дому.

При цьому Байден підкреслив, що Китай чекають серйозні санкції, якщо Пекін ризикне передати зброю Москві.

Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що Китай вивчає можливість передачі Росії летальної зброї. Однак Пекін поки не прийняв остаточного рішення з цього питання. На думку Бернса, Сі Цзіньпін уважно спостерігає за війною Росії проти України і встиг "протверезіти" від того, що побачив.

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