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"Мирний план" Китаю щодо України: у ФРН назвали найважливіший пункт, який "забув" Пекін

26 лютого 2023, 23:34
КНР несе особливу відповідальність за припинення війни РФ проти України і повиннна обговорювати свої ініціативи з Києвом, відзначили в Кабміні ФРН.
Україна, Китай
Китай повинен говорити про свої ініціативи безпосередньо з Україною - ФРН / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Влада Китаю до свого документу щодо війни Росії і України не включила дуже важливий момент – вимогу щодо виводу російських військ з території української держави. КНР, як постійний учасник Ради безпеки ООН, несе особливу відповідальність за припинення війни і повинна безпосередньо обговорювати свої ініціативи з Києвом. Про це заявив заступник спікера Федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер.

Як повідомляє Укрінформ, він сказав про те, що документ Пекіна містить низку важливих пунктів, проте в ньому немає деяких аспектів. Перш за все - призову вивести окупаційні війська з України.

"Китайський план включає в себе низку важливих пунктів, таких як чітка відмова від будь-якого використання ядерної зброї. Водночас, з нашої точки зору, відсутні важливі елементи, перш за все, виведення російських військ з України", - зазначив Бюхнер.

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За його словами, Китай несе особливу відповідальність за припинення війни, оскільки є постійним учасником Радбезу ООН. Важливо, щоб Пекін безпосередньо обговорював свої ініціативи з Києвом.

"Тільки так можна знайти збалансоване рішення, що враховує законні інтереси України", - сказав Бюхнер і додав, що тільки Київ буде визначати умови діалогу з Москвою і аспекти завершення війни.

Також він уточнив, що в Берліні розуміють важливість виведення ворожих сил РФ з України.

"Коли Україна говорить, що для неї виведення військ є умовою, то я вважаю, що це зрозуміла позиція", - зауважив Вольфганг Бюхнер і підкреслив, що резолюція ООН з цього питання, яку підтримала 141 країна, є демонстрацією прагнення країн-партнерів України вирішити цю проблему.

"Мирний план" Китаю

Китай 24 лютого опублікував документ, в якому виклав своє бачення війни Росії проти України. Декларація містить 12 пунктів – в ній Китай закликає сторони до перемовин, зняття санкцій з агресора Москви і підкреслює неприйнятність застосування ядерної зброї. Пекін не запропонував механізму реалізації позицій і не засудив військові злочини країни-окупанта РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не згоден з деякими пунктами декларації Пекіна щодо війни в Україні, однак припускає можливість обговорення документа. Він підкреслив, що завданням Києва є забезпечення ізоляції Росії.

Глава Білого дому Джо Байден розкритикував документ Китаю щодо війни проти України І сказав, що декларація вигідна тільки агресору Росії. На думку Байдена, Путін позитивно сприйняв такий "мирний план" від Пекіна.

Наступ Росії на Україну:

новини Німеччини новини Китаю війна Росії та України
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