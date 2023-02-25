Китайський "мирний план" вигідний лише Росії - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що запропонований Китаєм "мирний план" щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім країни-агресорки Росії.
"Я не бачив в цьому плані нічого, що свідчило б про те, що в ньому міститься щось, що було б вигідно комусь іншому, крім Росії, якби цей китайський план був виконаний", - заявив Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News.
Крім критики мирного плану Байден категорично відкинув ідею про мирні переговори з боку Китаю у війні. Глава Білого дому вважає це ірраціональним.
"Ідея про те, що Китай вестиме переговори за результатами війни, яка абсолютно несправедлива для України, просто нераціональна", - сказав Байден.
В інтерв'ю він також розповів про свою розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася влітку 2022 року, під час якої він попередив його про економічні наслідки допомоги Росії.
Мирний план Китаю щодо війни в Україні
У день річниці російського вторгнення в Україну Китай представив так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:
- повага суверенітету всіх країн;
- відмова від "менталітету холодної війни";
- припинення військових дій;
- відновлення мирних переговорів;
- вирішення гуманітарної кризи;
- захист цивільного населення та військовополонених;
- забезпечення безпеки атомних електростанцій;
- зменшення стратегічних ризиків;
- сприяння експорту зерна;
- припинення "односторонніх санкцій";
- підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок.
Представлений керівництвом Китаю "мирний план" прокоментував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, розв'язана президентом Володимиром Путіним війна – це вибір диктатора РФ, і вона може закінчитися хоч завтра.
"Моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі суверенітету всіх націй", - підкреслив представник Білого дому.
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