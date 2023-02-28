Лукашенко перелякався в Китаї і виступив з агресією в бік України

Олександр Лукашенко пригрозив, що готовий захищати "суверенітет і незалежність" своєї країни.

Лукашенко / kremlin.ru

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув 28 січня до Китаю. Там він зробив цинічну заяву про війну.

В інтерв'ю китайським ЗМІ Лукашенко заявив, що не хоче війни. Втім, якщо виникне агресія, то білоруси готові "серйозно відповісти".

Незважаючи на те, що Білорусь стала плацдармом для запуску російських ракет і наступу на Україну, Лукашенко цинічно заявив про "миролюбність".

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Однак Лукашенко пригрозив, що готовий захищати "суверенітет і незалежність" країни. Мовляв, таку позицію Мінськ вже доніс і в Україну, і в Британію, і в США.

"Я їх (Україну - ред) попередив, що не дай бог буде вирішена агресія з території України на територію Білорусі, ми відповімо, але це буде зовсім інша війна. Вона придбає миттєво інший характер. Тут ми будемо чинити опір і відстоювати нашу землю, будемо боротися з агресором, в тому числі і військами Російської Федерації. Разом", - каже "президент".

Розмірковуючи про війну, самопроголошений президент згадав французько-російську війну 1812-го, Першу світову і Другу світову.

"Ми знаємо, що таке війна. Ми в останній війні втратили третину свого населення. У чужій фактично війні. Так виходило, що Наполеон до Росії йшов по нас туди і назад. Перша світова війна - театр бойових дій був тут. Друга світова війна - театр військових дій переважно в Білорусі. Ми не хочемо жодної війни", — висловився диктатор.

За його словами, поки ні на території Польщі, ні на території Литви та України "концентрації військ для того, щоб залучити нас у війну, немає".

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії безпосередньо вступити у війну проти України.

Однак якщо Лукашенко віддасть такий наказ, білоруські військові змушені будуть його виконувати. За даними військової розвідки, найближчим часом немає загрози нападу російських окупантів з території білоруської держави.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно говорив, що на території Білорусі не зібрано достатньо сил окупантів для наземного наступу на Україну. Однак згодом все залежить від того, які ресурси і наміри будуть у противника на даному напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вступ Білорусі безпосередньо у війну Росії проти України є малоймовірним сценарієм. За його словами, Лукашенко максимально послабив свої війська, коли віддав російським окупантам боєприпаси і військову техніку.

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