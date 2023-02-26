Загроза постачань Китаєм зброї Росії: ЗМІ дізналися, що планує передати Пекін

У Міністерстві закордонних справ Китаю вирішили не коментувати інформацію про можливі поставки зброї Росії для війни країни-окупанта проти України.

Китай може передати Росії боєприпаси та артилерію - NBC / Колаж ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Китай шукає можливості поставити агресору Росії озброєння. Пекін може відправити Москві артилерію і боєприпаси. У самому китайському МЗС інформацію не коментують.

Як повідомляє NBC з посиланням на заяви американських чиновників, КНР зацікавлена в постачаннях Росії артилерії і боєприпасів. Пекін шукає можливості для передачі озброєнь.

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Втім, офіційні особи США не наводять конкретних доказів щодо підтвердження даних розвідки.

"Офіційні особи не сказали, які конкретні докази у них були для підтвердження даних розвідки, які також підтвердив NBC News колишній чиновник США і західний чиновник, проінформований про це", - відзначили журналісти.

Підкреслюється, що в МЗС Китаю не відповіли на питання американських журналістів щодо ситуації з можливими посчтаннями зброї Росії.

Загроза постачань Китаєм зброї Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив публікації преси про те, що, згідно з даними розвідки, Китай розглядає можливість постачань Росії летальної зброї і веде з Москвою відповідні перемовини. Озброєння можуть бути спрямовані на підтримку військової агресії РФ проти України.

"І ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України. І я чітко заявив, що це призведе до серйозних наслідків, зокрема в наших відносинах. Про це говорив і президент Байден під час своїх кількох зустрічей з Сі Цзіньпіном", - процитували Блінкена журналісти NBC.

Президент США Джо Байден заявив, що навряд чи Китай вживе заходів щодо суттєвого військового посилення Росії.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії", - зазначив глава Білого дому.

При цьому Байден підкреслив, що на Китай очікують серйозні санкції, якщо Пекін ризикне передати зброю Москві.

Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що Китай вивчає можливість передачі Росії летальної зброї. Однак Пекін наразі не ухвалив остаточного рішення з цього питання. На думку Бернса, Сі Цзіньпін уважно спостерігає за війною Росії проти України і встиг "протверезіти" від побаченого.

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