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Лукашенко готує Білорусь до війни з Україною: оприлюднено тривожні подробиці

Олексій Тесля
22 червня 2026, 19:00
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Військова доктрина Білорусі допускає нанесення превентивних ударів у разі виникнення "безпосередньої загрози".
Лукашенко готує Білорусь до війни з Україною: оприлюднено тривожні подробиці
Олександр Лукашенко готує армію до участі у війні / Колаж: Главред, фото: t.me/modmilby

Головне:

  • У Білорусі суттєво змінили законодавство у військовій сфері
  • Чисельність військовослужбовців за контрактом збільшилася в 1,5 раза
  • За останні чотири роки видатки на оборону зросли в п’ять разів

У представленому звіті білоруська опозиція виділила ключові тенденції, які свідчать про активну мілітаризацію країни.

У документі, переданому голові МЗС України Андрію Сибізі, йдеться про підготовку до можливого втягнення Білорусі у війну на боці Росії. Про це повідомив голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

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Легалізація превентивного застосування сили

Автори доповіді зазначають, що за останні роки влада Білорусі суттєво змінила законодавство у військовій сфері. Після внесення поправок до Конституції країна відмовилася від статусу нейтральної та без’ядерної держави. Крім того, нова Військова доктрина, прийнята у 2024 році, допускає нанесення превентивних ударів у разі виникнення "безпосередньої загрози" та передбачає можливість використання білоруської армії за межами країни.

Розширення армії та мобілізаційного ресурсу

Згідно зі звітом, з 2022 року чисельність військовослужбовців за контрактом збільшилася приблизно в півтора рази. Мобілізаційний резерв оцінюється в 289 тисяч осіб. Одночасно на південному напрямку формується нове Південне оперативне командування, а загальна чисельність збройних сил у перспективі може перевищити 80 тисяч військовослужбовців. Паралельно створюється так зване народне ополчення чисельністю до 150 тисяч осіб. У країні також запроваджено SMS-повістки та прийнято норми, що дозволяють залучати до військової служби засуджених.

Переведення економіки на військові рейки

За даними опозиції, за останні чотири роки видатки на оборону зросли вп’ятеро. Білоруський військово-промисловий комплекс дедалі тісніше інтегрується з російським, а значна частина діяльності підприємств оборонної галузі переведена в закритий режим. Лише у 2024 році на озброєння було прийнято понад 4 тисячі одиниць нової військової техніки та обладнання.

Максимальна інтеграція з російськими військами

Автори документа стверджують, що військова співпраця Мінська та Москви досягла безпрецедентного рівня. На території Білорусі продовжують перебувати російські військові підрозділи, розміщується тактична ядерна зброя та ракетні комплекси "Орешник". Крім того, білоруські військовослужбовці проходять підготовку за участю інструкторів, пов’язаних із ПВК "Вагнер".

Будівництво оборонних рубежів та мілітаризація молоді

У звіті йдеться про створення так званої "лінії Хреніна" вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Одночасно модернізуються мости, аеродроми та інші об’єкти інфраструктури для забезпечення переміщення важкої військової техніки. У навчальних закладах розширюються програми військової підготовки, а десятки тисяч дітей щороку проходять через військово-патріотичні табори.

Підготовка медицини та цивільного сектору до війни

За інформацією авторів доповіді, Міністерство охорони здоров’я Білорусі розробило інструкції щодо сортування поранених в умовах воєнного часу. У Мінську перевірили близько 5 тисяч притулків та укриттів, регулярно тестуються системи оповіщення населення. Для підрозділів територіальної оборони та ополчення на місцевому рівні закуповуються засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети.

Накопичення стратегічних запасів

У документі зазначається, що обов’язкові резерви нафтопродуктів було збільшено вдвічі — до 30 діб зберігання. Також Міноборони розширило перелік цивільної техніки, яка може бути мобілізована у разі введення воєнного стану. Згідно з постановою Ради міністрів від 15 травня 2026 року № 249, транспорт підприємств може об’єднуватися у спеціальні автоколони для військових потреб.

армия Беларуси инфографика
/ Главред

Постійні масштабні навчання

Окремо підкреслюється, що у 2026 році Білорусь продовжила практику регулярних військових маневрів. За оцінкою опозиції, такі навчання використовуються не лише для підвищення боєготовності армії, а й для перевірки мобілізаційних ресурсів, а також підтримання високого рівня готовності державних структур до можливих кризових сценаріїв.

В Об’єднаному перехідному кабінеті Білорусі заявили, що сукупність цих факторів свідчить про глибоку мілітаризацію країни та її поступове перетворення на військовий плацдарм Росії.

В ОП оцінили зміну риторики Лукашенка

У Києві звернули увагу на те, що останнім часом заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо війни РФ проти України стали значно менш категоричними.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що така обережність у публічних висловлюваннях може свідчити про те, що білоруська влада враховує можливі наслідки та загрози, які виникнуть у разі більш глибокого втягнення Білорусі у війну на боці Росії.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, Росія має всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, цькували".

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Про персону: Павло Латушко

Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч.

Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

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