"Я не мучу себе голодом": супермодель Victoria's Secret розкрила свій секрет

Популярна британська супермодель поділилася своїми секретами краси.

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Леомі Андерсен розкрила головний секрет / Колаж "Главред", фото Instagram/leomieanderson

Коротко:

Про що розповіла модель

Чим вона не зловживає

Британська супермодель і колишній "ангел" Victoria's Secret Леомі Андерсон розповіла, як їй вдається зберігати струнку фігуру без суворих обмежень у харчуванні. За словами моделі, головний секрет полягає не в дієтах, а в збалансованому способі життя та регулярній фізичній активності.

Як повідомляє Daily Mail, 32-річна Андерсон зізналася, що ніколи не дотримується екстремальних систем харчування і не змушує себе голодувати заради роботи.

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Леомі Андерсен про фігуру / Фото Instagram/leomieanderson

Натомість вона намагається обирати корисні продукти, уважно ставиться до розміру порцій і дозволяє собі улюблену їжу без почуття провини.

Особливу увагу модель приділяє тренуванням. За її словами, спорт допомагає їй не тільки підтримувати форму, а й справлятися зі стресом. До програми занять входять силові вправи, кардіо та розтяжка, а головною мотивацією залишається гарне самопочуття, а не цифра на вагах.

Андерсон також підкреслила, що не вважає за потрібне прагнути до нав'язаних стандартів краси. Вона впевнена, що здоров'я та впевненість у собі набагато важливіші, ніж спроби відповідати чужим очікуванням.

Леомі Андерсен про фігуру / Фото Instagram/leomieanderson

Крім того, модель розповіла, що намагається висипатися, пити достатньо води та не зловживати алкоголем. На її думку, саме ці прості звички найбільше позначаються на зовнішності та допомагають зберігати енергію навіть за напруженого графіку.

"Я ніколи не дотримуюся суворих дієт. Мені важливо почуватися здоровою та сильною, а не просто худою", - зазначила Леомі Андерсон.

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Про особу: Леомі Андерсон Леомі Андерсон - британська модель. З 2015 по 2018 рік брала участь у чотирьох показах Victoria’s Secret Fashion Show поспіль, а в 2019 році стала "ангелом" Victoria’s Secret.

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