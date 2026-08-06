"Моє місце не в Малібу": Бандерас назвав інфаркт найкращою подією в житті

Антоніо Бандерас пояснив, чому вважає пережитий інфаркт найкращою подією у своєму житті.

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Бандерас назвав інфаркт найкращою подією у своєму житті / колаж: Главред, фото: facebook.com/AntonioBanderas

Коротко:

Антоніо Бандерас переніс інфаркт у 2017 році

Пережитий інфаркт допоміг артисту переосмислити життєві пріоритети

Відомий актор Антоніо Бандерас відверто розповів про те, як інфаркт, перенесений у 2017 році, змінив його ставлення до життя. Своїми думками зірка поділився в інтерв'ю People.

Виконавець головних ролей у фільмах "Маска Зорро" та "Відчайдушний" зізнався, що, попри серйозне випробування, вважає той період одним із найважливіших у своєму житті.

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"Це було так, ніби хтось надів мені окуляри, щоб я нарешті побачив реальність, якої раніше не помічав", - зазначив Бандерас.

За словами актора, пережитий інфаркт допоміг йому переосмислити життєві пріоритети та зрозуміти, що не варто витрачати час на речі, які не мають справжньої цінності. Після того, що сталося, він відмовився від куріння, повернувся до рідної Малаги й зосередився на розвитку театральної культури у своєму місті.

"Роки, проведені в Лос-Анджелесі, були чудовими й насиченими, але я завжди розумів, що моє місце не в Малібу, а в Малазі", - підкреслив актор.

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Про особу: Антоніо Бандерас Антоніо Бандерас (повне ім'я - Хосе Антоніо Домінгес Бандера) - актор, кінорежисер, продюсер і співак, який став першою іспанською зіркою, що здобула широке визнання в Голлівуді. Тривалий час утримував статус світового секс-символу та прославився ролями харизматичних, пристрасних і мужніх героїв. Народився 10 серпня 1960 року в Малазі (Іспанія) у родині поліцейського та вчительки. До 15 років серйозно займався футболом, але покинув спорт через перелом ноги, після чого захопився театром. На початку 1990-х переїхав до США, де спочатку вивчав ролі на слух, не знаючи англійської мови, але швидко став зіркою першої величини. Прославився завдяки харизматичним ролям у культових фільмах "Відчайдушний", "Маска Зорро" та франшизі "Діти шпигунів". Став музою культового іспанського режисера Педро Альмодовара, знявшись у його фільмах ("Лабіринт пристрастей", "Жінки на межі нервового зриву"). Має номінації на премії "Оскар" і "Золотий глобус", а також приз Каннського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль (фільм "Біль і слава"). Близько 20 років перебував у шлюбі з голлівудською актрисою Мелані Гріффіт, у них є спільна дочка Стелла. В останні роки, перенісши у 2017 році інфаркт, актор переглянув свої пріоритети. Він повернувся до рідної Малаги, де відкрив власний музичний театр Teatro del Soho, активно займається режисурою, виноробством, ресторанним бізнесом та випускає іменну парфумерію.

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