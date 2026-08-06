"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

Дівчина страждала від рідкісної форми раку і боролася до останнього.

https://glavred.net/starnews/bylo-vsego-26-umerla-populyarnaya-bloger-kotoraya-vdohnovlyala-milliony-10786487.html Посилання скопійоване

Американська блогерка Сідні Таул померла у віці 26 років / Колаж Главред, фото Instagram/sydneytowle

Коротко:

Що сталося з блогеркою

Як вона виглядала

Американська блогерка Сідні Таул, за життям якої в TikTok стежили понад мільйон людей, померла у віці 26 років після тривалої боротьби з рідкісною формою раку жовчних проток.

Про смерть дівчини повідомили її рідні в соціальних мережах. Про це пише E! News.

відео дня

Діагноз - холангіокарцинома - Сідні поставили у 2023 році, коли їй було всього 23 роки. Незважаючи на важку хворобу, дівчина не переставала вести блог, чесно розповідаючи підписникам про лікування, операції, курси хіміотерапії та клінічні випробування. Завдяки своїй відкритості вона стала джерелом підтримки для тисяч людей, які зіткнулися з онкологічними захворюваннями.

Померла популярна молода блогерка / Фото Instagram/sydneytowle

За кілька місяців до смерті блогерка зізналася, що лікарі повідомили їй про те, що можливості лікування практично вичерпані. Однак вона продовжувала шукати нові варіанти терапії та зберігала оптимізм, регулярно публікуючи відео з лікарні та ділячись думками про життя. Її остання публікація з’явилася всього за кілька тижнів до смерті.

Померла популярна молода блогерка / Фото Instagram/sydneytowle

Незадовго до трагедії брат Сідні повідомив, що дівчину перевели до хоспісу, де поруч із нею перебували рідні та близькі. Після звістки про її смерть тисячі підписників залишили слова підтримки родині та подякували блогерці за щирість і силу духу.

У прощальному повідомленні, опублікованому від імені родини, Сідні назвали "нескінченним променем світла", дочкою, сестрою та другом для багатьох людей. Рідні також подякували всім, хто підтримував дівчину протягом її боротьби з хворобою.

Померла популярна молода блогерка / Фото Instagram/sydneytowle

"Ми завжди будемо тебе дуже любити. Я так пишаюся тим, як відчайдушно ти боролася", - йдеться у зверненні родини Сідні Таул.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що британська супермодель і колишній "ангел" Victoria's Secret Леомі Андерсон розповіла, як їй вдається зберігати струнку фігуру без суворих обмежень у харчуванні. За словами моделі, головний секрет полягає не в дієтах, а в збалансованому способі життя та регулярній фізичній активності.

Раніше також дочка супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер і син голлівудського актора Річарда Гіра Гомер Гір привернули увагу публіки після спільної появи на прем'єрі нового серіалу The Shards.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред