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"Я не готовий": чоловік путіністки Валерії відкараскався від її сина-невдахи

Олена Кюпелі
6 серпня 2026, 23:26
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Йосип Пригожин не готовий погашати борги прихильниці Путіна Валерії.
Йосип Пригожин, Валерія
Йосип Пригожин не готовий платити за дітей Валерії / колаж: Главред, фото: t.me, Валерія

Коротко:

  • Що заявив Пригожин
  • Що він сказав про свою дружину-путіністку

Чоловік російської співачки та прихильниці Путіна Валерії Йосип Пригожин відмежувався від її біологічного сина, якого в терористичній Росії визнано банкрутом, і невідомо, як Арсеній буде виплачувати величезний борг у 23 мільйони.

Як пишуть російські пропагандисти, які вирішили розпитати, чи готовий він допомагати нащадкам співачки, Пригожин не збирається допомагати дітям Валерії.

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Йосип Пригожин додав, що разом із Валерією готовий простягнути руку допомоги та фінансово підтримати спадкоємця, але є нюанс.

Йосип Пригожин підтримує Дональда Трампа
Йосип Пригожин не хоче платити за дітей дружини / фото: t.me, Йосип Пригожин

"Їм пощастило, що в них є така фантастична мама. У них є небіологічний батько - я. Хоча я вважаю себе рідним батьком для них. Біологічному батькові, судячи з усього, байдуже. Він взагалі не реагує на те, що відбувається. Якщо він звернеться по допомогу, ми розглянемо ситуацію на той момент - чи будуть у нас такі гроші, чи захочемо ми, чи зможемо ми. Безумовно, материнське серце завжди готове віддати все. Я - не зовсім", - підкреслив він.

Раніше "Главред" писав про те, що Арсеній Шульгін став банкрутом. Згідно з рішенням суду, Шульгін повинен погасити заборгованість у розмірі близько 23 мільйонів рублів (близько 11 млн гривень). Борг виник після невдалих бізнес-проєктів, пов’язаних з інвестиціями в криптовалюту та поставками автомобілів із Китаю. Тепер фінансовому керуючому доведеться оцінити майно підприємця, яке може бути реалізовано для розрахунків із кредиторами.

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Раніше "Главред" повідомляв, що зрадниця України та співачка Любов Успенська постраждалачерез українські безпілотники, які літають над терористичною Росією, і залишилася без концертів.

Раніше також стало відомо, що американська блогерка Сідні Таул, за життям якої в TikTok стежили понад мільйон людей, померла у віці 26 років після тривалої боротьби з рідкісною формоюраку жовчних проток.

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Про особу: Валерія

Хто така співачка Валерія?

Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) та Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).
18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "За мир без нацизму! За Росію! За Президента".
7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерія була внесена до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".

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