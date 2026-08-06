"Я все ще вірю в людей": Джамала закликала світ допомогти Україні під час війни

Коротко:
- Співачка важко пережила ніч атак через свого молодшого сина
- Російські атаки несуть смерть, руйнування та страждання
Українська співачка, переможниця міжнародного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала виступила з емоційним зверненням до світової спільноти після чергового російського нападу на Київ.
У своєму Instagram артистка опублікувала фотографії дітей, які переховуються у сховищі, а також наслідки пожеж у Києві та області, що виникли після нічного удару російських військ 5 серпня.
Співачка зізналася, що особливо важко пережила ніч атаки через свого наймолодшого сина.
"Минулої ночі, під час атаки, моя найменша дитина (2,4 роки) так міцно трималася за мене. З кожним дотиком моє серце боліло. Я постійно думала про фразу: "Світ зачинив свої двері". У такі ранки справді відчувається, ніби світ зачинив перед нами свої двері, відмовляючись бачити нас, відмовляючись чути нас. Я, напевно, одна з останніх мрійниць. Я все ще вірю в доброту. Я все ще вірю в людей. Я щиро хочу зробити щось більше, щось добре", – написала співачка.
За словами виконавиці, з кожним новим обстрілом українцям стає дедалі важче зберігати спокій і надію. Вона наголосила, що російські атаки несуть смерть, руйнування та страждання, знищуючи не лише мирних жителів, а й культурну спадщину країни.
"Перед обличчям балістичних ракет, безпілотників, ракет та будь-якої іншої зброї важко залишатися хоробрим. Після їхнього удару залишаються лише смерть, біль і страждання. Ворог продовжує знищувати нашу культурну спадщину, церкви, музеї, бібліотеки, залізничні станції та потяги. Будь ласка, не припиняйте підтримувати Україну! Ви нам потрібні зараз як ніколи", – додала вона.
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Про особу: Джамала
Джамала (справжнє ім'я - Сусана Алімовна Джамаладінова) - українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
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