Україна може отримати новий захист від ракет РФ: Сікорський зробив важливу заяву

У Польщі закликали розпочати серйозне обговорення можливості збивати російські ракети ще над територією України.

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Радослав Сікорський вважає, що питання перехоплення російських ракет над Україною не має бути заручником політичних суперечок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/radeksikorski

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Сікорський закликав обговорити збиття ракет над Україною

МЗС Польщі проти політизації питання безпеки

Міністр підтримав розвиток приватного оборонного сектору

Польща має серйозно обговорити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, а не чекати, поки вони можуть наблизитися до польського кордону. Таку позицію висловив віцепрем'єр-міністр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє PAP.

Коментуючи заяву колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького щодо передачі Україні нових ракет для систем Patriot, Сікорський наголосив, що питання протидії російським атакам не повинно ставати предметом політичного протистояння.

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За його словами, Київ уже кілька днів поспіль зазнає ударів балістичними ракетами, від яких наразі немає достатнього захисту, що призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення.

"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", - заявив він.

Окремо Сікорський прокоментував дискусію щодо майбутнього Польської зброярської групи (PGZ). Він зазначив, що найбільші оборонні компанії світу, зокрема Boeing, Raytheon і Lockheed Martin, працюють як приватні підприємства, тому приватна форма власності не суперечить ефективному забезпеченню національної оборони.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

"В принципі, Моравецький має рацію, що можна бути приватною оборонною компанією і при цьому діяти на благо оборони країни", - сказав Сікорський.

Міністр також навів приклад України, де значну частину ракет і безпілотників виробляють приватні компанії. За його словами, така модель дозволяє швидко вдосконалювати озброєння завдяки постійному зворотному зв'язку з фронту.

"Я б хотів, щоб так було і в Польщі - щоб існувала така багата, конкурентоспроможна мережа приватних компаній, які надають армії найкраще та постійно модернізують її. Це питання, яке підлягає обговоренню, і тут я навіть певною мірою погодився б із Моравецьким".

Чи посилиться постачання до України ракет ППО після ударів РФ - коментар експерта

Масовані російські удари по Україні навряд чи суттєво прискорять передачу додаткових систем протиповітряної оборони від західних партнерів. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, попередні масштабні атаки Росії, численні воєнні злочини та руйнування не змогли істотно вплинути на швидкість ухвалення відповідних рішень європейськими партнерами.

Водночас Коваленко вважає, що останні масовані удари можуть стати серйозним викликом для НАТО та змусити Альянс оперативніше реагувати на загрозу.

На його переконання, це може сприяти швидшому ухваленню рішень щодо посилення військової підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Дефіцит ракет для ППО - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Одна з російських крилатих ракет Х-101 під час масованої атаки на Україну в ніч на четвер порушила повітряний простір Польщі та впала приблизно за 50 кілометрів від Любліна. Після цього прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава найближчим часом розгляне питання передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє Укрінформ.

Крім того, у матеріалі El País зазначалось, що ППО України пропускала 92% балістичних ракет. Дані щодо перехоплень вказують на проблеми із захистом від балістики під час недавніх атак. Зокрема, під час атак 2 і 6 липня з 53 випущених балістичних ракет 49 досягли цілей, а під час атаки 6 липня українським ППО не вдалося перехопити жодної з 29 ракет.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що балістика РФ стає новим викликом і в Україні існує серйозний дефіцит ракет для ППО. За його словами, внутрішнє виробництво дозволяє збивати дрони та інші цілі, але поки що не забезпечує ефективного перехоплення балістичних ракет.

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Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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