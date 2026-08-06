Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна може отримати новий захист від ракет РФ: Сікорський зробив важливу заяву

Руслан Іваненко
6 серпня 2026, 22:51
google news Підпишіться
на нас в Google
У Польщі закликали розпочати серйозне обговорення можливості збивати російські ракети ще над територією України.
Сикорский, Ракета
Радослав Сікорський вважає, що питання перехоплення російських ракет над Україною не має бути заручником політичних суперечок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/radeksikorski

Коротко:

  • Сікорський закликав обговорити збиття ракет над Україною
  • МЗС Польщі проти політизації питання безпеки
  • Міністр підтримав розвиток приватного оборонного сектору

Польща має серйозно обговорити можливість перехоплення російських ракет ще над територією України, а не чекати, поки вони можуть наблизитися до польського кордону. Таку позицію висловив віцепрем'єр-міністр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє PAP.

Коментуючи заяву колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького щодо передачі Україні нових ракет для систем Patriot, Сікорський наголосив, що питання протидії російським атакам не повинно ставати предметом політичного протистояння.

відео дня

За його словами, Київ уже кілька днів поспіль зазнає ударів балістичними ракетами, від яких наразі немає достатнього захисту, що призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення.

"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", - заявив він.

Окремо Сікорський прокоментував дискусію щодо майбутнього Польської зброярської групи (PGZ). Він зазначив, що найбільші оборонні компанії світу, зокрема Boeing, Raytheon і Lockheed Martin, працюють як приватні підприємства, тому приватна форма власності не суперечить ефективному забезпеченню національної оборони.

Україна може отримати новий захист від ракет РФ: Сікорський зробив важливу заяву
Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

"В принципі, Моравецький має рацію, що можна бути приватною оборонною компанією і при цьому діяти на благо оборони країни", - сказав Сікорський.

Міністр також навів приклад України, де значну частину ракет і безпілотників виробляють приватні компанії. За його словами, така модель дозволяє швидко вдосконалювати озброєння завдяки постійному зворотному зв'язку з фронту.

"Я б хотів, щоб так було і в Польщі - щоб існувала така багата, конкурентоспроможна мережа приватних компаній, які надають армії найкраще та постійно модернізують її. Це питання, яке підлягає обговоренню, і тут я навіть певною мірою погодився б із Моравецьким".

Чи посилиться постачання до України ракет ППО після ударів РФ - коментар експерта

Масовані російські удари по Україні навряд чи суттєво прискорять передачу додаткових систем протиповітряної оборони від західних партнерів. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, попередні масштабні атаки Росії, численні воєнні злочини та руйнування не змогли істотно вплинути на швидкість ухвалення відповідних рішень європейськими партнерами.

Водночас Коваленко вважає, що останні масовані удари можуть стати серйозним викликом для НАТО та змусити Альянс оперативніше реагувати на загрозу.

На його переконання, це може сприяти швидшому ухваленню рішень щодо посилення військової підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Дефіцит ракет для ППО - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Одна з російських крилатих ракет Х-101 під час масованої атаки на Україну в ніч на четвер порушила повітряний простір Польщі та впала приблизно за 50 кілометрів від Любліна. Після цього прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава найближчим часом розгляне питання передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє Укрінформ.

Крім того, у матеріалі El País зазначалось, що ППО України пропускала 92% балістичних ракет. Дані щодо перехоплень вказують на проблеми із захистом від балістики під час недавніх атак. Зокрема, під час атак 2 і 6 липня з 53 випущених балістичних ракет 49 досягли цілей, а під час атаки 6 липня українським ППО не вдалося перехопити жодної з 29 ракет.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що балістика РФ стає новим викликом і в Україні існує серйозний дефіцит ракет для ППО. За його словами, внутрішнє виробництво дозволяє збивати дрони та інші цілі, але поки що не забезпечує ефективного перехоплення балістичних ракет.

Читайте також:

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Сикорский Польща ракетний удар Радослав Сікорський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

16:09Аналітика
ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

15:10Війна
Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

15:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного портрета за 15 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного портрета за 15 с

Останні новини

16:11

Продюсери готують продовження фільму "Майкл": оголошено дати прем’єри

16:09

Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

16:08

Помутнів розсіл в баночці з огірками: коли її краще одразу викинути

15:23

Чи можна повторно використовувати чайні пакетики — секрети заварювання

15:21

Сморід із пилососа більше не біда: забутий кухонний засіб вирішить проблему

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:10

ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

15:10

Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

15:04

Вийшов офіційний трейлер фільму "Готель "Соколине сяйво"", прем’єра якого відбудеться 24 серпня на Київстар ТБ

15:01

Російська співачка розлютилася на Путіна через окупацію Криму

Реклама
14:44

"Страшний сон": дочка Волочкової завдала удару балерині

14:42

Працівники пошти вигнали собаку на 37-градусну спеку: у компанії відреагували

14:35

Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну фігуру після драматичної події з сином

14:17

Під час ремонту в будинку 1916 року знайшли щось незвичайне: що сховали

14:12

Чому 8 серпня не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

13:36

Польща намагається залишити українців в себе: експерт назвав причину

13:35

Шанс для старої терки: несподіваний трюк, який набирає популярностьВідео

13:27

Дантес перестав приховувати свою дівчину: як вона виглядає

13:18

У Закарпатському ТЦК незаконно списали з обліку понад 1,5 тис. чоловіків: розкрито схему

13:15

Arctic Express важливий саме як кейс: Гардус про рішення Британії щодо танкера РФПогляд

13:07

"Завжди був": брат Анджеліни Джолі зробив камінг-аутВідео

Реклама
12:37

Знахідка зі сміттєзвалища зробила сім’ю мільйонерами: що вони відшукали

12:37

Гороскоп Таро на завтра, 8 серпня: Тельцям — варто зупинитися, Дівам — бонус

12:22

Чи можливий масовий відтік українців із Польщі через погроми — думка експерта

12:14

В будинах затремтіли вікна: у Москві прогримів гучний вибух, що відомо

12:11

Несподівана пропозиція: стало відомо, хто став другим тренером "Голосу країни"

12:00

Масштабна перевірка бронювання: юрист пояснив, хто може втратити статус і відстрочки

11:49

Нова спецоперація Сил оборони в Криму: знищено "Панцир-С1" вартістю $15 млн

11:44

Facebook, дрон і самокат у XVII столітті: винаходи Ореста із серіалу "Пригоди козака Виговського", які випередили час

11:43

Дитина росте генієм: на які 5 ознак батькам варто звернути увагу

11:38

Китайський гороскоп на 8 серпня: Тигр на коні, а Бику варто пригальмувати

11:38

Софія Ротару вперше за довгий час опублікувала нове фото

11:04

Які квіти виживуть у темряві: перелік рослин для кімнати без вікон

10:56

Bloomberg підрахував, скільки Кім Чен Ин заробив завдяки війні в Україні

10:52

Росія цинічно атакувала людей на ринку на Сумщині, є багато постраждалих

10:48

День, що вирішить долю: кому з п’яти знаків зодіаку посміхнеться рідкісна удача

10:11

З'їдять в першу чергу: простий рецепт домашньої аджики на зиму

10:09

Засіб із кухні легко видалить плями від SPF: як випрати сонцезахисний крем з одягу

09:53

Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених – ISW

09:29

Гороскоп на завтра, 8 серпня: Тельцям - хороші новини, Ракам - вигода

09:19

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Реклама
09:02

Розвідка США розкрила новий план Путіна: восени може розпочатися ще одна війна — WSJ

08:39

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

08:06

В Єкатеринбурзі масштабна пожежа після атаки дронів - що уразила Україна

07:50

Атаки на Wildberries призвели до кризи у великих банках Росії — СВР

07:03

"Ми теж хочемо ракети": Трамп відповів на прохання Зеленського передати Україні Patriot

05:11

Чому лікарі у часи СРСР носили лише білі халати: відповідь здивує багатьох

04:54

Яка ідеальна пара для Близнюків: три знаки, з якими союз є майже бездоганним

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці лісової вечері за 17 с

03:58

Як заточити ножиці за допомогою цукру за 2 хвилини - лайфхак від кухаря

03:30

Доля щедро винагородить чотири знаки зодіаку: кому почне щастити в усьому

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти