Дочка Сінді Кроуфорд викликала фурор разом із сином Річарда Гіра

24-річна Кайя та 26-річний Гомер з’явилися разом на вечірці, присвяченій прем’єрі серіалу.

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Дочка Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці / Колаж Главред, фото Instagram/kaiagerber

Коротко:

У якому фільмі знялася Гербер

Як вона виглядає

Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер та син голлівудського актора Річарда Гіра Гомер Гір привернули увагу публіки після спільного виходу на прем'єру нового серіалу The Shards.

Користувачі соцмереж одразу згадали роман їхніх знаменитих батьків, який на початку 1990-х був однією з найобговорюваніших історій Голлівуду. Про це повідомляє Daily Mail.

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24-річна Кайя та 26-річний Гомер з’явилися разом на вечірці, присвяченій виходу серіалу, у якому обоє зіграли ролі. Молоді актори охоче спілкувалися з гостями та фотографувалися, а шанувальники відзначили, що Гербер неймовірно схожа на свою матір у молодості.

Кадри з фільму The Shards / Скріншот

Особливий інтерес викликав той факт, що майже 35 років тому Сінді Кроуфорд і Річард Гір самі регулярно ставали героями світської хроніки. Їхній шлюб вважався одним із найяскравіших у Голлівуді, тому спільний вихід їхніх дітей багато хто назвав символічним.

Як зазначає видання, Кайя та Гомер познайомилися завдяки роботі над серіалом "The Shards". До зйомок вони практично не спілкувалися, проте тепер разом беруть участь у промокампанії проєкту, через що дедалі частіше з’являються на публіці.

Кадри з фільму The Shards / Скріншот

Незважаючи на численні обговорення, поки що йдеться лише про дружнє спілкування колег. Однак у соціальних мережах уже з’явилися десятки коментарів, у яких шанувальники порівнюють нові фотографії з архівними знімками Сінді Кроуфорд і Річарда Гіра, називаючи те, що відбувається, "повторенням історії".

Кадри з фільму "The Shards" / Скріншот

Сама Кайя раніше зізнавалася, що спокійно ставиться до постійних порівнянь із матір’ю. За словами моделі, для неї це скоріше комплімент, хоча вона вважає, що до легендарної Сінді Кроуфорд їй ще далеко.

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Про особу: Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд - американська супермодель та акторка. Сінді Кроуфорд з’являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, зокрема таких, як Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan та Allure; також вона була обличчям багатьох модних будинків, таких як Gianne Versace, Escada та інших. У 2000 році Кроуфорд пішла з модельного бізнесу. Кроуфорд посіла п’яте місце у списку 100 найпривабливіших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape її було визнано однією з найгарніших жінок світу. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п’ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People. У 40 років вона посіла 26-те місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100,

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