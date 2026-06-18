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У Лукашенка будуть проблеми: в ОП нагадали про цілі для ударів у Білорусі

Олексій Тесля
18 червня 2026, 23:59
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Мінськ враховує ризики можливого втягнення країни у бойові дії, зазначає Михайло Подоляк.
Лукашенко, Зеленський
У Володимира Зеленського прокоментували риторику Олександра Лукашенка / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Найважливіше із заяв Подоляка:

  • Мінськ враховує ризики можливого втягнення країни у війну
  • Сценарій прямого вступу Білорусі у війну видається малоймовірним
  • Лукашенко намагається дистанціюватися від ідеї участі в конфлікті

В останні місяці риторика самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо війни Росії проти України стала помітно стриманішою.

Така обережність може свідчити про те, що Мінськ враховує ризики можливого втягнення країни у бойові дії на боці Кремля, розповів радник Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу.

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Він зазначив, що сценарій прямого вступу Білорусі у війну видається малоймовірним. На його думку, цьому перешкоджає сукупність факторів — від військової непідготовленості до внутрішньої політичної ситуації в країні.

Він також звернув увагу на те, що поточні заяви Лукашенка суттєво відрізняються від його колишньої агресивної риторики на адресу України. Тепер білоруський лідер, навпаки, намагається дистанціюватися від ідеї участі в конфлікті та наголошує на відсутності подібних планів.

За оцінкою Подоляка, така зміна тону пов’язана з усвідомленням реальної вразливості Білорусі в разі прямого зіткнення. Він вважає, що країна перебуває в зоні потенційного ураження через наявність у України широкого арсеналу далекобійних засобів, здатних швидко вражати критичну інфраструктуру.

"Його не втягнуть у війну. Лукашенко, схоже, все-таки повернувся до адекватності. Усвідомив, що територія Білорусі набагато менша і її можна повністю простріляти. Кількість далекобійних засобів ураження настільки велика, що досить швидко можна повністю знищити все, що потрібно буде знищити в Білорусі", — каже він.

При цьому радник ОП підкреслив, що білоруське суспільство спочатку не демонструвало підтримки повномасштабної війни в тій мірі, в якій це спостерігається в Росії. Він додав, що втягування країни в конфлікт може спричинити серйозну внутрішню напругу та політичні наслідки, порівнянні з подіями 2020 року.

Окремо Подоляк прокоментував повідомлення про нібито атаку українських безпілотників на автобус із білоруськими дітьми в Брянській області, назвавши їх частиною інформаційної кампанії.

При цьому він зазначив, що такі інформаційні вкидання поступово втрачають ефективність на міжнародному рівні, оскільки механізми поширення російської пропаганди стали широко відомими й легко розпізнаються.

армия Беларуси инфографика
/ Главред

Експерти оцінили потенційні ризики для Києва та Житомира

На думку низки військових аналітиків, армія Білорусі наразі не має достатніх ресурсів для самостійного проведення масштабних наступальних операцій і має обмежені можливості для участі в тривалих бойових діях високої інтенсивності.

Водночас засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев, посилаючись на дані розвідки, припускає, що російське керівництво може розглядати територію Білорусі як один із потенційних напрямків для майбутніх військових сценаріїв. За його словами, у такому разі можлива координація дій між російськими силами та білоруськими військовими підрозділами.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, Росія має всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, переслідували".

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Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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