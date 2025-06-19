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"Хтось у Європі вірить": Путін сказав, чи піде війною на країни НАТО

Анна Ярославська
19 червня 2025, 12:34
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Москва нібито не має агресивних намірів щодо Альянсу, хоча й не приховує розвитку своїх збройних сил.
Путін, армія РФ
Путін відхрестився від планів нападати на Європу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головні тези Путіна:

  • РФ здатна "купірувати всі загрози"
  • Переозброєння НАТО не має жодного сенсу
  • У Кремлі не планують нападу на Східну Європу

Російський диктатор Володимир Путін назвав "неймовірною брехнею" інформацію про можливий напад Росії на країни Європи або НАТО.

За його словами, Москва нібито не має агресивних намірів щодо Альянсу, хоча й не приховує розвитку своїх збройних сил.

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Глава Кремля заявив, що розширення оборонних бюджетів країн-членів Альянсу "не має сенсу", адже Росія достатньо захищена та здатна "купірувати всі загрози".

"Чого б НАТО не робило, звичайно, це створює певні загрози, але ми купіруємо всі ці загрози, які будуть виникати. У цьому сенсі будь-які переозброєння і збільшення бюджетів до 5% від ВВП країн НАТО не мають жодного сенсу", - сказав Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Президент РФ також заперечив будь-які плани наступу на Східну Європу.

"Що це означає? Що ми збираємося нападати на Східну Європу чи що? Колись відомий гітлерівський пропагандист говорив: "Що неймовірніша брехня, то швидше в неї повірять". Легенда про те, що Росія збирається нападати на Європу, на країни НАТО, - це та найнеймовірніша брехня, в яку намагаються змусити повірити населення західноєвропейських країн Це просто дурість. Доктор Геббельс і хтось у Європі, напевно, вірить", - сказав Путін.

'Хтось у Європі вірить': Путін сказав, чи піде війною на країни НАТО
НАТО vs Вісь зла / Інфографіка: Главред ​

Напад РФ на країни НАТО - прогнози

Як писав Главред, колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що якщо США вирішать не відповідати на агресію президента РФ Володимира Путіна щодо країн Балтії або Польщі, це може призвести до жахливих наслідків. Зокрема, до нападу на Північноатлантичний Альянс.

Країна-агресор Росія планує перевірити дієвість п'ятої статті 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу. Як заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО.

Данська військова розвідка у своєму лютневому звіті дійшла висновку, що після завершення війни в Україні Росія зможе перекинути значні сили до кордонів інших європейських країн протягом півроку.

Видання The New York Times писало про те, що війська Росії зміцнюють бази й активно будують військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією, про що свідчать нещодавні супутникові знімки, підтверджені представниками НАТО.

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