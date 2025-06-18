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Загроза для Балтії та Фінляндії: у РФ формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію

Анна Ярославська
18 червня 2025, 11:54
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Навесні 2022 року 200-та мотострілецька бригада зазнала важких втрат в Україні. Але потім бригада була відновлена і задіяна в боях за Часів Яр.
Мотострілецькі війська РФ
У Росії формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію / Колаж: Главред, фото: Mil.ru

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з 200-ю мотострілецькою бригадою в Україні
  • Яку мотострілецьку дивізію формують у РФ і навіщо

У РФ заявили про формування нової 71-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу "Ленінградського військового округу", яка раніше входила до складу Північного флоту і мала статус "арктичної". Про формування нової дивізії повідомили в російському "Центрі аналізу стратегії і технологій". Аналітики Defense Express проаналізували, про що свідчить це рішення.

Автори публікації зазначили, що 200-та мотострілецька бригада відіграла значну роль на початку вторгнення РФ в Україну. Навесні 2022 року з'єднання зазнало важких втрат під час наступу на Харківському напрямку, що фактично призвело до втрати його боєздатності. Попри це, потім була відновлена і задіяна в боях за Часів Яр.

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Інформація про її нинішній статус залишається суперечливою. На початку травня 2025 року підрозділи бригади брали участь у військовому параді в Мінську, в той час як наприкінці того ж місяця з'явилися повідомлення про участь її особового складу в бойових діях на Сумському напрямку.

Тим часом формальною підставою говорити про створення нової стала зміна назви телеграм-каналу 200-ї бригади - він тепер позначений як канал 71-ї мотострілецької дивізії. Однак жодних додаткових підтверджень або структурних даних, які б вказували на повноцінне розгортання нового з'єднання, наразі не опубліковано.

Загроза для Балтії та Фінляндії: у РФ формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію
defence-ua.com

За заявами російських джерел, до складу "Ленінградського військового округу" (ЛенВО), відтвореного в рамках реформи командної структури, тепер нібито входять п'ять мотострілецьких дивізій - 18-та, 68-та, 69-та, 71-ша і 72-га, а також 80-та арктична бригада і 128-та розвідувально-штурмова бригада.

Крім того, в оперативному підпорядкуванні округу перебувають 76-та десантно-штурмова дивізія, 61-ша бригада морської піхоти Північного флоту і 336-та бригада морської піхоти Балтійського флоту.

Якщо створення 71-ї дивізії справді відбувається на базі 200-ї бригади, це може свідчити про спробу командування Збройних сил РФ компенсувати втрати і наростити чисельність сухопутних сил, задіяних у війні проти України.

Водночас не можна виключати, що посилення угруповання "ЛенВО" може бути також спрямоване на створення тиску в північно-західному стратегічному напрямі - передусім поблизу кордонів країн Балтії та Фінляндії.

"Сам факт розгортання нової 71-ї дивізії на базі 200-ї бригади може свідчити не тільки про те, що командування армії РФ намагається наростити наряд сил, який використовується у війні проти України. Цей факт може також свідчити і про наростаючу загрозу для країн Балтії, на які власне і націлені війська "Ленінградського військового округу", - заявили в Defense Express.

Загроза для країн Європи з боку РФ

Як повідомляв Главред, навесні видання Financial Times писало про те, що міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для регіону, оскільки Кремль продовжить реалізацію планів з переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Дії Кремля передбачити складно, але не можна виключати, що російський диктатор Володимир Путін може переключити увагу з України і почати агресію проти країн НАТО. Про це заявив колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

Путін може намагатися перевірити НАТО "на слабо" і піти в наступ на Естонію або Латвію, вважає політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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