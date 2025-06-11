У розвідки Німеччини є докази планів РФ атакувати країни НАТО: деталі

Кремль планує перевірити на практиці надійність системи колективної оборони Північноатлантичного альянсу.

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Росія планує напад на НАТО "для перевірки статті 5", повідомляє розвідка Німеччини / Колаж: Гавред, фото: bundeswehr.de, сайт Крмля

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Москва не вірить у надійність системи колективної оборони НАТО

У розвідки є докази підготовки РФ до агресії проти Альянсу

Країна-агресор Росія планує перевірити дієвість п'ятої статті 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.

Як заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО, передає The Times.

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Каль зазначив, що Москва більше не вірить у надійність системи колективної оборони НАТО, тому в Кремлі можуть спробувати перевірити цю гарантію на практиці.

"Ми абсолютно впевнені та маємо розвідувальні докази на підтвердження того, що [повномасштабне вторгнення Росії в] Україну - лише один етап на її шляху на Захід", - сказав глава BND.

Він уточнив, що це "не означає, що ми очікуємо вторгнення великих танкових батальйонів зі Сходу на Захід".

Каль попередив, що Росія прагне "відтіснити НАТО до кордонів 1990-х років", "виштовхати США з Європи" і "розширити свій вплив за будь-яку ціну".

"Ми повинні придушити це на самому початку", - наголосив Каль.

Водночас він наголосив, що попри певну напругу, співпраця зі США залишається стабільною.

"Американці дуже серйозно ставляться до статті 5, але водночас справедливо наполягають на тому, що Європа має робити свій внесок", - сказав він.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловлював подібні застереження. Він неодноразово заявляв, що Німеччина має бути "готовою до війни" до кінця цього десятиліття.

"Наші експерти оцінюють, що це може статися в період від п'яти до восьми років", - сказав Пісторіус в інтерв'ю Tagesspiegel минулого року.

Данська військова розвідка у своєму лютневому звіті дійшла висновку, що після завершення війни в Україні Росія зможе перекинути значні сили до кордонів інших європейських країн упродовж півроку.

Заступник глави Федерального відомства із захисту конституції (BfV) Сінан Селім повідомив, що Росія дедалі активніше застосовує кібератаки і диверсії проти західних країн.

"Ми зафіксували, що російська агресія проти України призвела до того, що наша кібероборона і протидія шпигунству все частіше проходять серйозну перевірку", - заявив Селім.

У щорічному звіті BfV йдеться, що Росія почала активно використовувати так званих "агентів нижчого рівня" для здійснення диверсій, зокрема розміщення запалювальних пристроїв у посилках, що спричинило низку пожеж у логістичних центрах Європи.

Витрати на оборону НАТО / Інфографіка: Главред ​

Війна Росії та НАТО - прогнози

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