Жданов оцінив, чи піде Путін на застосування ядерної зброї

Глава РФ хоче завоювати Україну, а не отримати у своє розпорядження "ядерний смітник".

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Ядерна хмара може піти і на Москву / Колаж: Главред, фото: Кремль, ua.depositphotos.com

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Чи є ризик ядерного удару РФ по Україні

Чому Путін не піде на застосування ядерки

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає малоймовірним застосування російським диктатором ядерної зброї проти України.

За його словами, "скриньку Пандори навряд чи хтось ризикне відкрити".

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"Путін хоче завоювати Україну, а не отримати у своє розпорядження ядерний смітник", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Крім того, Європа також не захоче отримати над собою радіоактивну хмару, яка, до речі, може піти і на Москву.

"Російські пропагандисти малюють, що ядерна хмара в разі ядерного удару по Україні піде на Європу, але вона ж може піти і на Москву. Тому я думаю, що до ядерки не дійде. Якщо ти хочеш щось завоювати, ти це псувати не будеш - товар треба берегти", - резюмував Жданов.

​Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред ​

Ядерна зброя в Україні

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід повинен повернути Україні ядерну зброю. Вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя, заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава Пентагону Піт Гегсет допустив передачу Україні ядерної зброї. Однак заявив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".

Фахівець з питань ядерної зброї з Росії Павло Подвиг висловив думку, що вже через чотири роки Україна може повернути ядерний статус. Для створення ядерної бомби у Києва є можливість використовувати збагачений уран або плутоній.

Колишній міністр екології Юрій Костенко, який був залучений до процесу відмови України від ядерного арсеналу, розкрив давню таємницю. Він розповів, які держави найбільш наполегливо вимагали цього від Києва.

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