"Крим належить Росії": вдова Навального зашкварилася скандальною заявою

Проблема ускладнюється тим, що мільйони жителів регіону вже отримали російські паспорти, каже Юлія Навальна.

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Юлія Навальна зганьбилася скандальною заявою / Колаж: Главред, фото: Pixabay/chief39, скріншот

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Окупований Крим фактично належить Росії, заявила Навальна

Мільйони жителів регіону вже отримали паспорти РФ, каже вона

Юлія Навальна, вдова покійного російського опозиційного політика Олексія Навального, у своєму виступі у Фінляндії заявила, що наразі окупований Крим фактично належить Росії.

Відео з її заявою було опубліковано платформою United24. Навальна зазначила, що питання про приналежність Криму залишається вкрай складним.

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"Крим - це територія України, однак на практиці він зараз контролюється Росією. Проблема ускладнюється тим, що мільйони жителів регіону вже отримали російські паспорти. Навіть українська влада визнає, що ситуація неоднозначна", - сказала вона.

Навальна підкреслила, що наразі півострів перебуває в руках Росії, і процес його повернення Україні буде пов'язаний з великими труднощами.

Платформа United24 прокоментувала слова Навальної, нагадавши, що окупація і масова роздача російських паспортів не можуть бути підставою для визнання Криму російською територією, і додала, що Навальна повинна це розуміти.

Як раніше писав Главред, хірург назвав, чим Навального могли вбити в колонії. Олександр Ванюков стверджує, що залишається не так багато варіантів, які можуть пролити світло на причини смерті Олексія Навального.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дочка Навального отримала роботу в США. Навальна займається зв'язками з громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу.

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Хто такий Олексій Навальний Російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист українського походження. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Wall Street Journal описав Навального як "людину, яку Володимир Путін боїться найбільше", пише Вікіпедія. 20 серпня 2020 року був отруєний у літаку, коли повертався з Томська до Москви, впав у кому. 24 серпня був перевезений у берлінську клініку. 22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та неповазі до суду. 4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за звинуваченнями у створенні екстремістської спільноти. Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року, перебуваючи в ув'язненні у виправній колонії № 3 у селищі Харп в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

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