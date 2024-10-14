Неочікуване рішення демократів: донька Навального отримала роботу в штабі Гарріс

Донька загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, який хоч і виступав проти режиму Путіна, але висловлював неоднозначну позицію щодо України, як і його сім'я, Дар'я Навальна стала співробітницею передвиборчого штабу кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс.
Як пише BBC, Навальна повідомила про це у LinkedIn. Її посада - координатор роботи з волонтерами у відділенні штабу у штаті Пенсільванія. При цьому її робота на демократів розпочалася ще у серпні 2024 році.
Окрім займаної посади Дар'я займається зв'язками з громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу. У профілі LinkedIn вона повідомила, що має досвід роботи у сфері аналізу даних, досліджень, зв'язків з громадськістю, а також виступів перед публікою.
Зауважимо, що Навальна працює у штаті, який є одним із найважливіших у виборчих перегонах, адже голосування у Пенсільванії зазвичай стає є ключовим для загального результату кандидатів у президенти.
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Вибори в США - останні новини
Нагадаємо, що в листопаді 2024 року в США відбудуться президентські вибори, основними кандидатами яких є нинішній віце-президент Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп. Політичний експерт Максим Розумний заявив, що наразі важко визначити, хто з них буде більш сприятливим для України, оскільки Трамп — непередбачуваний політик, а Гарріс, ймовірно, діятиме з обережністю та без різких змін.
Напередодні з'явилась інформація, що чинний президент США Джо Байден занепокоєний щодо можливих наслідків майбутніх президентських виборів. Риторика кантидата у президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату".
Сам же експрезидент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду президента, раніше заявив, що війна в Україні може перерости в Третю світову війну, якщо він програє на виборах.
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