Корвет РФ підірвали прямо біля причалу: з'явилися кадри пожежі після вибухів

Удар по корвету РФ було завдано 3 червня 2026 року операторами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

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У РФ атаковано корвет "Бойкий" / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Знищення корвета РФ "Бойкий" знизило бойовий потенціал РФ

Удар було завдано 3 червня 2026 року операторами 1-го окремого центру СБС

Знищення російського корвета "Бойкий" значно знизило бойовий потенціал РФ у Балтійському морі та продемонструвало здатність України завдавати точних ударів на великі відстані.

У мережі вже з'явилося відео, на якому зафіксовані наслідки атаки. Зазначається, що удар було завдано 3 червня 2026 року операторами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

відео дня

Корвет перебував у сухому доці імені Велещинського в Кронштадті (Санкт-Петербург), де з лютого 2026 року проходив плановий ремонт. Судно входило до складу 128-ї бригади надводних кораблів Балтійського флоту РФ.

Дивіться відео - удар по корвету РФ:

/ Скріншот

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Що відомо про атаку на російський корвет

Українські сили завдали удару по російському корвету "Бойкий", який на момент атаки перебував на ремонті на території судноремонтного комплексу в Кронштадті. Факт ураження підтвердили супутникові знімки, на яких видно сліди загоряння на кораблі та дії російських служб, які намагалися ліквідувати наслідки удару.

"Бойкий" входить до складу Балтійського флоту РФ і раніше привертав увагу участю в супроводі танкерів так званого "тіньового флоту" Росії. На момент удару корабель проходив планове технічне обслуговування в сухому доці. Примітно, що ціль знаходилася приблизно в 1100 кілометрах від території України.

Удари вглиб РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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