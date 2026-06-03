На Сонці стався потужний спалах: коли почнеться магнітна буря рівня G1

Вчені попередили, що чутливі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 3-5 червня / фото: freepik.com

Ви дізнаєтесь:

Якої потужності спалах на Сонці сьогодні

Коли почнеться шторм G1

Сьогодні, 3 червня, протягом дня можуть бути короткі збурення магнітного поля Землі. А вже завтра, 4 червня, за даними Британської геологічної служби, очікується геомагнітний шторм рівня G1.

За попереднім прогнозом вчених, магнітна буря має бути короткотривалою і вже 5 червня піде на спад, хоч короткі збурення у п'ятницю все ще можуть впливати на Землю.

відео дня

Магнітні буря 3-5 червня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3,3, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, низький.

Магнітна буря 3 червня / фото: скріншот

Але сонячний спалах відповідаєкласу M9 — це дуже сильне виверження електромагнітного випромінювання на Сонці.

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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