Ознака слабкості: в NYT розкрили, чому Росія посилила удари по Україні

Хоча авіаудари РФ можуть тривати "протягом тривалого періоду", підкреслив експерт, її бойова ефективність знижується.

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Росія демонструє ознаки слабкості в Україні / Колаж: Главред, фото: Скріншот з відео, УНІАН

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Росія втрачає темп на фронті

Україна зміцнює позиції та оборону

РФ посилює удари, намагаючись повернути контроль над перебігом війни

Масована атака Росії вранці 2 червня, в ході якої по Україні було випущено сотні ракет і безпілотників, стала демонстрацією сили, яка, утім, не змінює головного: Москва дедалі очевидніше втрачає імпульс у четвертий рік війни. Просування російських військ на фронті фактично зупинилося, а внутрішні ресурси Кремля починають давати збої, пише The New York Times.

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Аналітики відзначають, що Росія посилила примусову мобілізацію на окупованих територіях, адже спроби набрати контрактників у самій РФ провалилися. Зростає невдоволення всередині країни, Європа розширює військову підтримку України, а переговорний процес за участі США фактично завмер.

"Позиція України зараз набагато, набагато грізніша, ніж лише рік тому", - заявив військовий аналітик Франц-Штефан Гаді.

Інші експерти вважають, що посилення російських ударів - спроба повернути собі важелі впливу перед потенційними переговорами та знову привернути увагу адміністрації Дональда Трампа, яка нині більше зосереджена на війні в Ірані.

Удари тривають, але ефективність падає

За оцінкою британського військового аналітика Джека Уотлінга, Росія все ще здатна підтримувати інтенсивні авіаудари, однак її бойові можливості знижуються. Це формує "зростаючий оптимізм" щодо перспективи примусити Москву до припинення вогню.

"Війна входить у нову фазу, і для української держави важливо не втратити ініціативу", - наголосили аналітики DeepState.

Минулого літа Путін був настільки впевнений у перемозі, що літав на Аляску для зустрічі з Дональдом Трампом. Тепер же саме Київ наполягає на швидкому припиненні бойових дій. Москва ж повторює, що війна завершиться лише після виходу України з Донбасу.

Гаді вважає малоймовірним, що Росія зможе встановити повний контроль над регіоном до кінця 2026 року. Водночас він попереджає, що повітряні атаки, подібні до ударів 2 червня, триватимуть.

Україна утримує фронт і повертає території

За даними OSINT-проєкту DeepState UA, у травні російська армія втратила більше територій, ніж захопила - вперше з контрнаступу 2023 року. Це сталося попри збільшення кількості атак на 37,5%.

Аналітики зазначають, що російські підрозділи деградували настільки, що інколи в атаки йшли групи з одного-двох солдатів.

Позиції України зміцнюються завдяки новим пакетам допомоги з Європи - зокрема, озброєнню з Фінляндії та передачі 16 винищувачів Gripen зі Швеції.

Втрати РФ зростають, але Кремль може піти на ескалацію

За оцінками західних спецслужб, Росія зазнає рекордних втрат. Глава британської розвідки Енн Кіст-Батлер заявила, що з 2022 року загинули майже 500 тисяч російських військових. Американський держсекретар Марко Рубіо додавав, що РФ щомісяця втрачає 15–20 тисяч убитими.

"Не пораненими – убитими", - підкреслив він.

Попри це, деякі експерти застерігають, що Кремль може обрати не деескалацію, а навпаки - подальше загострення. Доходи від високих цін на нафту дають Москві можливість продовжувати війну.

Чому у РФ зростають втрати - думка експерта

Главред писав, що, за словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, великі втрати в лавах російської армії пов'язані з багатьма факторами.

Перш за все, Росія використовує своїх солдатів як "м'ясо", а сама концепція ведення війни лише піхотою вже підвищує рівень втрат. Концепція застосування малих тактичних груп дозволяє інфільтруватися, але рівень втрат — величезний. Якщо малу тактичну групу виявляють, і вона опиняється під обстрілом, то ймовірність евакуації близька до нуля, тобто це неможливо. Тому "трійки" перетворюються на "двійки". І тому – мінімальне просування та величезні втрати.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у травні російські війська змогли захопити лише 14 кв. км української території. За даними аналітиків DeepState, це найнижчий місячний показник просування ворога за останні три роки.

Крім того, російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових у Донецькій області. Однак не можна говорити про те, що саме цей напрямок буде основним під час літнього наступу. Ворог також може готуватися до відкриття нового напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Нагадаємо, що на Запоріжжі російські війська активізували бойові дії. Окупантам наказали вийти на околиці Оріхова до 31 травня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

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