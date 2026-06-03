"Залишився воїном назавжди": на фронті загинув відомий 23-річний музикант

Ви дізнаєтеся:
- На фронті загинув відомий музикант Ярослав Іванов
- Що відомо про його смерть
Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув 23-річний музикант Ярослав "Варнак" Іванов. Про смерть бійця повідомила волонтерка Катерина Пилипчук в Instagram.
За її інформацією, Ярослав вступив до лав ЗСУ у 2022 році і пройшов вражаючий бойовий шлях: спочатку служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр", потім продовжив службу в лавах Десантно-штурмових військ. Останнім його підрозділом стала рота РЕБ 3-ї ОШБр Третього армійського корпусу.
Музикант загинув 31 травня під час виконання бойового завдання. Пилипчук підкреслила, що найбільше захисник любив Україну і віддав за неї своє життя.
"31.05.2026 Варнак загинув у віці 23 років під час виконання бойового завдання, лишившись воїном навічно. Розпливуся в Тобі я, і буду вічно жити в Тобі — життєве гасло, яким він живив любов до Батьківщини і яке проніс через все життя", — написала волонтерка.
На смерть Ярослава Іванова відреагували побратими та знаменитості. Зворушливий пост загиблому музиканту в Instagram присвятив популярний вчитель і блогер Руслан Циганков, який був другом Ярослава Іванова.
"Я не вірю. Мій друже. Це неможливо. Ти переживав за мене. Переживав за мою дружину. Питав, що подарувати Оресту, і чекав на зустріч з ним. Ти переживав і думав про майбутнє покоління та хотів передати мудрість. Ти переживав за країну. Душа ширша, ніж Дніпро. Внутрішня сила, як камінь. Мій мудрий друг", — висловився вчитель.
"Як це все несправедливо. Вічна слава…", — написав український скелетоніст Владислав Гераскевич.
"Спи спокійно, братику", — висловився ветеран і активіст Олег Симороз.
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Про особу: Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич — український скелетоніст. Перший в історії України скелетоніст, який отримав олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді (Пхенчхан-2018). Майстер спорту України (2019 рік), пише Вікіпедія.
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