"Залишився воїном назавжди": на фронті загинув відомий 23-річний музикант

Ярослав "Варнак" Іванов воював у складі Третього армійського корпусу.

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На фронті загинув Ярослав "Варнак" Іванов / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com, Катерина Пилипчук

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На фронті загинув відомий музикант Ярослав Іванов

Що відомо про його смерть

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув 23-річний музикант Ярослав "Варнак" Іванов. Про смерть бійця повідомила волонтерка Катерина Пилипчук в Instagram.

За її інформацією, Ярослав вступив до лав ЗСУ у 2022 році і пройшов вражаючий бойовий шлях: спочатку служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр", потім продовжив службу в лавах Десантно-штурмових військ. Останнім його підрозділом стала рота РЕБ 3-ї ОШБр Третього армійського корпусу.

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Ярослав Іванов - Варнак / фото: instagram.com, Руслан Циганков

Музикант загинув 31 травня під час виконання бойового завдання. Пилипчук підкреслила, що найбільше захисник любив Україну і віддав за неї своє життя.

"31.05.2026 Варнак загинув у віці 23 років під час виконання бойового завдання, лишившись воїном навічно. Розпливуся в Тобі я, і буду вічно жити в Тобі — життєве гасло, яким він живив любов до Батьківщини і яке проніс через все життя", — написала волонтерка.

Руслан Циганков і Ярослав "Варнак" Іванов / фото: instagram.com, Руслан Циганков

На смерть Ярослава Іванова відреагували побратими та знаменитості. Зворушливий пост загиблому музиканту в Instagram присвятив популярний вчитель і блогер Руслан Циганков, який був другом Ярослава Іванова.

"Я не вірю. Мій друже. Це неможливо. Ти переживав за мене. Переживав за мою дружину. Питав, що подарувати Оресту, і чекав на зустріч з ним. Ти переживав і думав про майбутнє покоління та хотів передати мудрість. Ти переживав за країну. Душа ширша, ніж Дніпро. Внутрішня сила, як камінь. Мій мудрий друг", — висловився вчитель.

Руслан Ігорович про смерть Ярослава Іванова / фото: instagram.com, Руслан Циганков

"Як це все несправедливо. Вічна слава…", — написав український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Спи спокійно, братику", — висловився ветеран і активіст Олег Симороз.

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Про особу: Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич — український скелетоніст. Перший в історії України скелетоніст, який отримав олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді (Пхенчхан-2018). Майстер спорту України (2019 рік), пише Вікіпедія.

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