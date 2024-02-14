Конгресвумен Спартц з України не читала і не підтримає закон про $60 млрд для Києва

Представниця республіканців (українського походження) Вікторія Спартц заявила, що не підтримає законопроєкт про виділення $60 млрд допомоги для України.

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Вікторія Спартц закон про гроші для України не читала, але засуджує / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц (яка, до того ж, має українське коріння) заявила, що не підтримає законопроєкт про виділення 60 млрд доларів США допомоги для України. Але прямо в ефірі телеканалу CNN вона визнала, що навіть не читала цього документа.

Спартц розкритикувала законопроєкт, назвавши його "фондом для розкрадання грошей". Вона закликала США надавати більше зброї замість грошей, а також посилити заходи підзвітності.

Далі ведучий ефіру Джон Берман згадав слова колишнього президента Дональда Трампа про те, що він заохочував би Росію напасти на країни-члени НАТО, які зробили, на його думку, недостатньо внесків на оборону.

На запитання ведучого, що станеться, якщо російський диктатор Володимир Путін "зробить усе, що захоче", Спартц відповіла - мовляв, він і зараз так робить, тож "США мають бути з ним суворішими".

"Ви за чи проти того, щоб Володимир Путін і Росія робили все, що заманеться?", - спробував натиснути на неї Берман.

Але конгресвумен відповіла невиразно - мовляв, потрібно "надавати більше зброї безпосередньо Україні замість гуманітарної допомоги".

Військова допомога Україні

8 лютого Сенат ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

11 лютого Сенат США проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.

13 лютого Сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт про військову допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Президент США Джо Байден розкритикував Джонсона і закликав винести документ на розгляд у Палаті представників "негайно".

Байден заявив, що підтримка законопроєкту означає протистояння російському диктатору Путіну.

"Ви повинні вирішити, ви за Україну чи за Путіна. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, і тим більше не перед Володимиром Путіним", - сказав глава Білого дому.

Окремо потрібно зауважити той факт, що Вікторія Спартц, незважаючи на те, що народилася, виросла і навчалася в Україні, вже далеко не вперше протистоїть українським інтересам. Зокрема, вона ще в жовтні 2022 року голосувала проти законопроєкту, пов'язаного з виділенням Україні близько $12,3 млрд. Документ передбачав, зокрема, військову та економічну допомогу.

Пізніше американське видання Newsweek публікувало статтю про те, що Спартц зіткнулася з невдачами в спробах організувати бізнес-проекти, пов'язані з Україною.

Журналісти зазначили, що вона нібито намагалася лобіювати в Україні інтереси американського військового підрядника. І підкреслили, що стосунки Спартц та української влади погіршилися після того, як Київ відмовився купувати продукцію підрядника, інтереси якого відстоювала конгресвумен.

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