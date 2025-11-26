Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

Що дізнаєтеся:
- Як магнітна буря впливає на людину
- Коли буде пік наступної магнітної бурі
- Коли закінчиться магнітна буря
Україну атакувала сильна магнітна буря. Вона почала затягуватися. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря кілька днів була на рівні 4 балів. Після цього вона різко пішла на зліт.
23 листопада її потужність різко зросла. Наступного дня вона стала 6-бальною, а 25 листопада злетіла до семи балів.
Сьогодні 26 листопада потужність магнітної бурі зупинилася на рівні 5-ти балів. Очікується, що 27-28 листопада вона опуститься до 4 балів.
За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 3 спалахи класу С і В. Повідомляється, що 26 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 15%. Ймовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 29 сонячних плям.
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", - йдеться в повідомленні.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
