Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

Анна Підгорна
26 листопада 2025, 10:22
32
Марія Панчишин повідомила, що стан Олега Турка стрімко погіршувався.
Лесик Турко
Лесик Турко помер - деталі смерті музиканта / колаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

Коротко:

  • Лесик Турко помер 22 листопада
  • Подруга артиста розповіла, якими були його останні дні

У ніч на 22 листопада помер Олег Лесик Турко - український музикант, співзасновник та ексучасник гурту Dzidzio. У травні 2024 року він переніс операцію на серці, а в грудні в нього сталася зупинка. Пізніше близькі повідомили, що в Лесика стеноз аортального клапана.

Причини смерті Турка досі не розголошуються, проте близька подруга артиста, журналістка Марія Панчишин, розкрила деталі його останніх днів. 19 листопада Лесика забрали до лікарні з сильними болями в животі та високим тиском. Знеболювальні препарати йому не допомогли, і музикант сильно мучився.

відео дня

"У Лесика різко піднявся тиск і почався гострий біль у животі. Ми одразу викликали швидку, і його доправили до лікарні. Полегшення не було — він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Йому боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити. Ми наполягали на переведенні в більшу лікарню, але нам відповіли, що показів для цього немаєА далі його стан став обвалюватися буквально по годинах. Лесик потрапив у лікарню в середу ввечері, а в ніч на суботу його не стало…", - поділилася спогадами Панчишин.

Марія Панчишин про смерть Лесика
Марія Панчишин про смерть Лесика / фото: facebook.com/miyuxa

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська акторка і ведуча Ксенія Мішина потрапила в неприємну ситуацію через сина-підлітка. Зараз вони обидва переживають непростий період.

Також українська співачка Jerry Heil здивувала метою повернення на Нацвідбір Євробачення. У 2024 році артистка вже брала участь у конкурсі в дуеті з Alyona Alyona, і посіла третє місце.

Читайте також:

Про персону: Лесик

Лесик (Олег Турко) - український співак і музикант, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проєкту. Після цього почав сольну кар'єру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Лесик новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:04Війна
Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

08:10Погляди
Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

07:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Последние новости

10:46

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

10:28

Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

10:24

Готується ціновий удар: в Україні популярний продукт подорожчає за кілька днів

10:22

"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

09:56

У Чебоксарах - вибухи: дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ

"План" Трампа пропонує Україні "мир", як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий«План» Трампа пропонує Україні «мир», як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий
09:47

"Ведмідь" чи "медвідь": блогер назвав популярну помилку українців

09:43

Що приховували у Москві – розкрито головний секрет Леніна та його плани на РосіюВидео

09:41

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

09:36

Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

09:04

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:02

У родині мільярдера Річарда Бренсона сталося горе

08:58

Чотири знаки Зодіаку, які привернуть кохання до кінця 2025 року

08:54

Багато хто навіть не здогадується: що означають символи на мікрохвильовці

08:10

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄСмнение

07:47

Трамп про злиту розмову Віткоффа: "Він повинен продати Україну Росії"Видео

07:06

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

06:10

Розмова Трампа і Сі про Україну: що треба знатимнение

06:00

"Спершу кричала, потім плакала": дочка путініста Кіркорова визвірилася на нього

05:30

Зміни вже на порозі: п’ять знаків зодіаку скоро зустрінуть справжнє кохання

Реклама
05:03

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзалВидео

04:41

Всього 7 хвилин щоранку: тренер розкрив простий комплекс вправ для плоского живота

04:13

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

04:10

Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталіВидео

03:30

Як охолодити шампанське: названо найшвидший спосіб

02:30

Льодовик Судного дня на межі стрімкого руйнування: сумний прогноз учених

01:55

Хто цієї зими залікує розбите серце: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

01:16

Мирний план Трампа і російський слід: ЗМІ розкрили зміст переговорів Віткоффа

00:45

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

25 ноября, вторник
23:06

Мороз проти електромобіля: експерти пояснили, як уникнути зайвих втрат заряду

22:53

Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомоФотоВидео

22:31

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

22:15

Несподівані вороги інтелекту: що знижує роботу мозку

22:07

Трамп зробив заяву про спільні переговори з Зеленським і Путіним: розкрито деталі

21:42

Титул IBF на кону: Усик може зустрітися з несподіваним суперником

21:38

Як уберегти авто взимку без гаража: що робити, щоб мороз не "вбив" машину

21:17

П'ять поворотних періодів - вчені розповіли, в якому віці відбувається старіння мозку

21:07

Чому в дитинстві це було свято, а в дорослому житті — просто дата: відповідь психологів

20:59

Російський "Шахед" убив одного з творців "Шоу Довгоносиків"

20:58

"Ми дуже близькі до укладання мирної угоди щодо України", - Трамп

Реклама
20:54

Як зігрітися під час відключень: найефективніші методи збереження тепла

20:43

"Небезпечний сценарій": чим обернеться для України відмова від мирного плану США

20:38

Як зберегти овочі і уникнути гнилі у льоху: експерт розкрив ефективні методиВидео

20:23

Коли народжуються ті, хто вміє любити без умов: астрологи назвали три місяці

20:17

Їх любили мільйони, але не врятували: драматичні долі акторів, що програли залежності

19:55

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалки

19:40

Потрібно лише два пункти: експерт розповів, що змусить Кремль піти на поступки

19:40

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

19:37

"Потрібно узгодити кілька делікатних деталей": Білий дім зробив заяву про переговори

19:28

Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти