"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

Марія Панчишин повідомила, що стан Олега Турка стрімко погіршувався.

Лесик Турко помер 22 листопада

Подруга артиста розповіла, якими були його останні дні

У ніч на 22 листопада помер Олег Лесик Турко - український музикант, співзасновник та ексучасник гурту Dzidzio. У травні 2024 року він переніс операцію на серці, а в грудні в нього сталася зупинка. Пізніше близькі повідомили, що в Лесика стеноз аортального клапана.

Причини смерті Турка досі не розголошуються, проте близька подруга артиста, журналістка Марія Панчишин, розкрила деталі його останніх днів. 19 листопада Лесика забрали до лікарні з сильними болями в животі та високим тиском. Знеболювальні препарати йому не допомогли, і музикант сильно мучився.

"У Лесика різко піднявся тиск і почався гострий біль у животі. Ми одразу викликали швидку, і його доправили до лікарні. Полегшення не було — він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Йому боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити. Ми наполягали на переведенні в більшу лікарню, але нам відповіли, що показів для цього немаєА далі його стан став обвалюватися буквально по годинах. Лесик потрапив у лікарню в середу ввечері, а в ніч на суботу його не стало…", - поділилася спогадами Панчишин.

Марія Панчишин про смерть Лесика / фото: facebook.com/miyuxa

Про персону: Лесик Лесик (Олег Турко) - український співак і музикант, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проєкту. Після цього почав сольну кар'єру.

