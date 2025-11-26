40-річна зірка "Фабрики зірок" вагітна первістком

Стисло:
- Лавіці сьогодні виповнилося 40 років
- У свій особливий день артистка оголосила про вагітність
Українська співачка Лавіка (Любов Юнак) вперше стане матір'ю. Артистка у своєму блозі в Instagram оголосила про свою вагітність у день свого сорокаріччя. Зараз вона вже на дев'ятому місяці.
Лавіка зазначила, що підходила до материнства усвідомлено, прислухаючись до свого тіла та інтуїції. Її не турбували забобони про вік, адже вона була впевнена, що все відбувається саме так, як потрібно, і коли потрібно.
"Я завжди довіряю собі і своїм рішенням і це найкраще, що я навчилася робити за життя. Дякую вам за цей рік. І за наступний! Дякую, що ми разом і в єдності проходимо цей шлях. Посміхніться нам з пузьком, бо ми дуже хотіли поділитися світлою новиною в ці часи і зробити ваш день трохи теплішим", - написала співачка.
У коментарях майбутню маму вітають із вагітністю, а також відзначають її квітучий зовнішній вигляд.
