Готується ціновий удар: в Україні популярний продукт подорожчає за кілька днів

Анна Косик
26 листопада 2025, 10:24
Експерти попереджають, що падіння цін, яке фіксувалося восени, більше не буде. З'явиться протилежна тенденція.
В Україні подорожчає картопля, вже відомо наскільки

Головне:

  • Взимку картопля в Україні подорожчає
  • Ціна за кілограм овоча зросте на кілька гривень

У листопаді поточного року на українському ринку ціни на картоплю знизились приблизно на 14%. Станом на сьогодні, 26 листопада, цей овоч коштує приблизно 16-18 гривень за кілограм.

Але незабаром ціни на картоплю можуть змінитися і неприємно вразити українців. Про це Телеграфу розповіли експерти Володимир Чиж та Оксана Руженкова.

Коли очікується підвищення цін на картоплю

Економіст Володимир Чиж вважає, що до кінця 2025 року картопля подорожчає аж на 10-20%. Це пов'язано з витратами на зберігання. Згідно з його прогнозом, вже в грудні кілограм картоплі коштуватиме більше 20 гривень.

Водночас експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженко переконана, що ситуація з картоплею не буде настільки критичною. Якщо овоч і подорожчає, то незначно.

"Пару гривень, які особливої погоди споживачам не зроблять. Україна має відкриті кордони й активно імпортує овочі", - наголосила вона.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які овочі, окрім картоплі, дорожчають в Україні

Главред писав, що за даними аналітиків проєкту EastFruit, ціни на тепличні огірки в Україні знову зросли. Наразі на українському ринку відчувається дефіцит пропозиції якісних огірків.

Саме цей факт і спричинив подальше зростання цін у даному сегменті. Тому тепличні комбінати пропонують до продажу огірки по 85-110 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що деякі молочні товари знизились у ціні у порівнянні з середньомісячними показниками за жовтень. Мова йде про масло та кисломолочний сир.

Раніше повідомлялося, що ріпчаста цибуля подорожчала з 6-9 грн/кг до 7-10 грн/кг, але ціни на неї все ще залишаються на низькому рівні, тому частина виробників навіть відмовляється від збирання врожаю.

Напередодні стало відомо, що твердий сир в українських супермаркетах став розкішшю для багатьох через раптове зростання ціни за кілограм більш як 100 гривень.

Про персону: Оксана Руженкова

Оксана Руженкова - експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва, колишня очільниця Української асоціації виробників картоплі.

