Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

Військові РФ намагаються просунутися в напрямку ділянки Мирноград-Покровськ, щоб перерізати сухопутний коридор.

https://glavred.net/war/situaciya-na-grani-pod-mirnogradom-prodolzhayutsya-ozhestochennye-boi-rf-sobrala-tam-celuyu-armiyu-10718951.html Посилання скопійоване

Військовий розповів про ситуацію біля Мирнограда / Колаж: Главред, фото: Скриншот відео / ВМС ЗСУ / Telegram, Суспільне Донбас

Ключові тези:

На напрямку Мирнограда тривають одні з найжорсткіших боїв

Окупанти можуть просуватися лише на метри в "сірій зоні"

Сили оборони не дозволяють ворогу перерізати шлях Мирноград–Покровськ

У районі Мирнограда на Донеччині ситуація залишається однією з найнапруженіших на всій лінії фронту. Російські війська перекинули сюди значні сили - від батальйонів і полків до цілих бригад, фактично формуючи угруповання рівня армії.

Про це повідомив керівник відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Роман Писаренко в ефірі Ранок.LIVE.

відео дня

За його словами, противник не припиняє штурмових дій, намагаючись прорвати оборону українських підрозділів. Попри інтенсивний тиск, бійці 79-ї бригади утримують позиції. Окупанти можуть просуватися лише на кілька метрів у "сірій" зоні, не маючи можливості закріпитися.

Основна мета російських військ - прорив у напрямку Мирноград–Покровськ, щоб спробувати перерізати важливий сухопутний коридор. Проте українські Сили оборони надійно контролюють цей маршрут і не дозволяють ворогу реалізувати задум.

"Ворог не здатен перерізати сухопутний коридор між Мирноградом і Покровськом, адже Сили оборони надійно утримують логістичний шлях", - підкреслив Писаренко.

Які міста можуть стати ціллю військ РФ в разі окупації Покровська – думка експерта

Як зазначає військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, у разі захоплення Покровська російські війська можуть отримати можливість просунутися далі на кілька українських міст. За його оцінкою, наступними потенційними цілями окупантів стануть Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

Експерт пояснює, що противник прагнутиме перерізати шляхи постачання Слов’янсько-Краматорської агломерації із західного напрямку, що робить ці населені пункти стратегічно важливими для оборони. Світан наголошує, що контроль над Покровськом значно полегшить ворогу маневрування та просування вглиб території України.

Ситуація на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, на Покровському напрямку в Донецькій області російські окупаційні сили зосередили понад 150 тисяч осіб, які продовжують іти на штурм позицій Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що Сили оборони України утримують певні рубежі в північній частині Покровська на Донеччині, а також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації.

Попри тиск російських окупантів, як повідомив головнокомандувач Сирський, українським бійцям вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, в проміжку з кінця серпня по жовтень цього року.

Ще більше важливих новин:

Що відомо про 79-ту бригаду Тактичне з'єднання Десантно-штурмових військ України з пунктом постійної дислокації в Миколаєві. У 2014 році, після захоплення РФ Криму, військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийка і несли службу на блокпосту. З 2014 року підрозділи 79-ї бригади на сході України брали участь у бойових діях проти російських окупантів. З початком вторгнення РФ 2022 року бригада брала участь у битві за Донбас, а також зупинила наступ російських військ на Донецьку область, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред