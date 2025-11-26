Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

Дар'я Пшеничник
26 листопада 2025, 12:49
543
Військові РФ намагаються просунутися в напрямку ділянки Мирноград-Покровськ, щоб перерізати сухопутний коридор.
Мирноград
Військовий розповів про ситуацію біля Мирнограда / Колаж: Главред, фото: Скриншот відео / ВМС ЗСУ / Telegram, Суспільне Донбас

Ключові тези:

  • На напрямку Мирнограда тривають одні з найжорсткіших боїв
  • Окупанти можуть просуватися лише на метри в "сірій зоні"
  • Сили оборони не дозволяють ворогу перерізати шлях Мирноград–Покровськ

У районі Мирнограда на Донеччині ситуація залишається однією з найнапруженіших на всій лінії фронту. Російські війська перекинули сюди значні сили - від батальйонів і полків до цілих бригад, фактично формуючи угруповання рівня армії.

Про це повідомив керівник відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Роман Писаренко в ефірі Ранок.LIVE.

відео дня

За його словами, противник не припиняє штурмових дій, намагаючись прорвати оборону українських підрозділів. Попри інтенсивний тиск, бійці 79-ї бригади утримують позиції. Окупанти можуть просуватися лише на кілька метрів у "сірій" зоні, не маючи можливості закріпитися.

Основна мета російських військ - прорив у напрямку Мирноград–Покровськ, щоб спробувати перерізати важливий сухопутний коридор. Проте українські Сили оборони надійно контролюють цей маршрут і не дозволяють ворогу реалізувати задум.

"Ворог не здатен перерізати сухопутний коридор між Мирноградом і Покровськом, адже Сили оборони надійно утримують логістичний шлях", - підкреслив Писаренко.

Які міста можуть стати ціллю військ РФ в разі окупації Покровська – думка експерта

Як зазначає військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, у разі захоплення Покровська російські війська можуть отримати можливість просунутися далі на кілька українських міст. За його оцінкою, наступними потенційними цілями окупантів стануть Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

Експерт пояснює, що противник прагнутиме перерізати шляхи постачання Слов’янсько-Краматорської агломерації із західного напрямку, що робить ці населені пункти стратегічно важливими для оборони. Світан наголошує, що контроль над Покровськом значно полегшить ворогу маневрування та просування вглиб території України.

Ситуація на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, на Покровському напрямку в Донецькій області російські окупаційні сили зосередили понад 150 тисяч осіб, які продовжують іти на штурм позицій Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що Сили оборони України утримують певні рубежі в північній частині Покровська на Донеччині, а також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації.

Попри тиск російських окупантів, як повідомив головнокомандувач Сирський, українським бійцям вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, в проміжку з кінця серпня по жовтень цього року.

Ще більше важливих новин:

Що відомо про 79-ту бригаду

Тактичне з'єднання Десантно-штурмових військ України з пунктом постійної дислокації в Миколаєві. У 2014 році, після захоплення РФ Криму, військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийка і несли службу на блокпосту. З 2014 року підрозділи 79-ї бригади на сході України брали участь у бойових діях проти російських окупантів. З початком вторгнення РФ 2022 року бригада брала участь у битві за Донбас, а також зупинила наступ російських військ на Донецьку область, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Покровськ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

13:17Фронт
Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

12:49Війна
Ситуація складна: у низці областей ввели графіки аварійного вимкнення світла

Ситуація складна: у низці областей ввели графіки аварійного вимкнення світла

11:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

Останні новини

14:45

У Росії знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя"

14:43

"Збрехала": Олена Кравець натякнула на розлучення після 23 років шлюбу

14:25

Гороскоп Таро на грудень 2025: Ракам - гроші, Левам - новий шлях, Дівам - сумніви

14:07

Українка отримала Оскар ще у 1948 році і перевернула світ моди: що про неї відомо

14:06

Чому коні пітніють піною: вчені пояснили природний феноменВідео

"План" Трампа пропонує Україні "мир", як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий«План» Трампа пропонує Україні «мир», як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий
13:59

Чи здивує зима погодними аномаліями: синоптики попередили українців

13:45

Чемпіонат світу з сокки: трансляція матчів збірної України: ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

13:17

Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

13:12

Сестра Віри Брежнєвої позбавила путініста Цекало мільйонів

Реклама
13:11

Навіть не потрібен ніж: шеф-кухар показав трюк, як відкрити банку з тугою кришкою

12:58

"Гнилий вчинок": Потапа і Настю Каменських викрила близька людина

12:49

Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

12:40

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

12:18

Не техніка і не парфуми: що українці хочуть отримати у подарунок цього року новини компанії

12:14

Співачка, актор і телеведуча: розкрито імена нової трійки зіркових учасників благодійних "Танців з зірками"

12:14

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса пожертвує його мозок науці

11:57

"Запрошення до нової агресії": чим загрожує Україні мирний план Трампа

11:35

Ситуація складна: у низці областей ввели графіки аварійного вимкнення світла

11:32

"Нікого не впізнавала": померла мама Олени Кравець після важкої хвороби

11:30

"Дівчатам підморгував": путіністку Лорак спіткала зрада чоловіка

Реклама
11:28

Найкраща страва на Новий рік: той самий рецепт салату "Грибна галявина"

11:19

Відомий український актор уперше зізнався, чому його звільнили із ЗСУ

11:10

Контрасти погоди здивують: які регіони накриє холоднеча, а де буде справжня весна

11:04

Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

11:03

Трамп назвав "головну поступку" Росії в мирних переговорах

10:55

Блекаути нікуди не зникнуть: фахівець дав невтішний прогноз щодо світла після війни

10:46

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

10:28

Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

10:24

Готується ціновий удар: в Україні популярний продукт подорожчає за кілька днів

10:22

"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

09:56

У Чебоксарах - вибухи: дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ

09:47

"Ведмідь" чи "медвідь": блогер назвав популярну помилку українців

09:43

Що приховували у Москві – розкрито головний секрет Леніна та його плани на РосіюВідео

09:41

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

09:36

Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

09:27

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

09:04

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:02

У родині мільярдера Річарда Бренсона сталося горе

08:58

Чотири знаки Зодіаку, які привернуть кохання до кінця 2025 року

08:54

Багато хто навіть не здогадується: що означають символи на мікрохвильовці

Реклама
08:10

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄСПогляд

07:47

Трамп про злиту розмову Віткоффа: "Він повинен продати Україну Росії"Відео

07:06

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

06:10

Розмова Трампа і Сі про Україну: що треба знатиПогляд

06:00

"Спершу кричала, потім плакала": дочка путініста Кіркорова визвірилася на нього

05:30

Зміни вже на порозі: п’ять знаків зодіаку скоро зустрінуть справжнє кохання

05:03

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзалВідео

04:41

Всього 7 хвилин щоранку: тренер розкрив простий комплекс вправ для плоского живота

04:13

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

04:10

Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталіВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти