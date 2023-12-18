У бюджеті США вже не залишилося грошей на фінансову та інші підтримки Києва - Маркарова

Завдяки допомозі США цієї зими Україна змогла краще підготуватися і захистити свою інфраструктуру, каже посол Оксана Маркарова.

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Офіційному Києву потрібні від офіційного Вашингтона всі можливі програми допомоги, каже посол Оксана Маркарова / колаж Главред, фото УНІАН

Завдяки допомозі США та інших партнерів цієї зими Україна змогла краще підготуватися і захистити свою інфраструктуру, але на даним момент в американському бюджеті практично не залишилося коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS розповіла український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова.

"Ми підготувалися завдяки великій підтримці з боку США, і ви вже бачите всі ці напади на Київ, на інші місця в Україні. Вони дуже схожі на минулорічні, але в цьому році вони поки не змогли спричинити за собою відключення електроенергії на тривалий час, і це все тому, що ми разом так багато працюємо, і тому, що американці допомогли нам підготуватися до цього. І набагато дешевше запобігти цьому, ніж ремонтувати", - заявила посол.

Однак, каже дипломат, зараз в американському бюджеті не залишилося коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України. А офіційному Києву потрібні від офіційного Вашингтона всі можливі програми допомоги.

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"США купували (озброєння) у американських виробників тут, в США - таке, як безпілотники, ракети і перехоплювачі для протиповітряної оборони, і я можу продовжувати, і ви не можете взяти це з програми PDA (Presidential Drawdown Authority). Вам потрібно звернутися до промисловості, щоб вони це виробляли. Так що існує ця програма президентських повноважень, і ми намагаємося разом з вашими військовими знайти все, що ще існує для використання, і не опускатися нижче вашої критичної готовності, але це важко", - зазначила Маркарова.

Військова допомога Україні від США

Керівник Білого дому Джо Байден раніше заявив про готовність до угоди з республіканцями з питання кордону з Мексикою, щоб вони припинили блокувати пакет допомоги Україні. За його словами, в такій ситуації Київ не повинен ставати заручником американських обставин.

14 грудня в адміністрації Байдена сказали, що спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав ініціативу лідера демократів у Сенаті Чака Шумера з приводу продовження роботи Конгресу на тиждень. Законодавці могли піти на канікули без затвердження допомоги Україні.

США вичерпали бюджет допомоги Україні, сказала спікер Білого дому Карін Жан-П'єр. Зокрема, Штати витратили 96% грошей, які призначені на покупку військового обладнання для Пентагону на заміщення тих озброєнь, які американці передають Києву. Решта суми буде витрачена вже в грудні.

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