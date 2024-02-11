Відновлення допомоги Україні: Сенат США прийняв важливе рішення

Сенат США став на крок ближчим до остаточного ухвалення рішення про допомогу Україні.

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Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Сьогодні, 11 лютого, Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект, який передбачає надання Україні, Ізраїлю та Тайваню додаткової фінансової допомоги. Остаточне голосування щодо прийняття даного законопроекту може відбутись вже в найближчі дні. Про це повідомляє Reuters.

18 республіканців підтримали законопроєкт після того, як Дональд Трамп, головний кандидат від республіканців на посаду президента, висловив критику щодо нього, стверджуючи, що іноземна допомога повинна бути надана у формі кредиту.

Після ухвалення Сенатом, законопроєкт буде направлений до контрольованої республіканцями Палати представників, де його майбутнє ще не визначене.

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Процес розгляду законопроєкту може прискоритися, якщо демократи і республіканці узгодять прискорення його розгляду. Проте наразі такої угоди ще не досягнуто.

Посол України в США Оксана Маркарова привітала рішення Сенату США і розповіла про наступний процедурний крок для прийняття законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміни тексту (потрібно 51 голос), яке може відбутися не раніше, аніж через 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто не раніше понеділка 12.02.2024", - написала вона у своєму Facebook.

Законопроєкт передбачає виділення $61 млрд на підтримку України, $14 млрд для Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАСом, і $4,83 млрд на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомлдяв Главред, Дональд Трамп закликав Сенат не голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, адже він вважає, що Сполучені Штати повинні надавати гроші у вигляді позики, а не безповоротно.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні вистачить ресурсів на два місяці для протистояння російській агресії. Протягом цього часу у США можуть узгодити фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

У зв'язку з невизначеністю у питанні ухвалення рішення щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, в Україні розробляють план, який міг би отримати необхідні гроші та покрити бюджетний дефіцит.

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