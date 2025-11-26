Долар різко подешевшав, а євро завмерло: з'явився новий курс валют на 27 листопада

Нацбанк знизив курси основних валют в Україні.

Курс валют на 27 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

На четвер, 27 листопада, НБУ оприлюднив оновлений офіційний курс валют. Американський долар та польський злотий продемонстрували незначне здешевлення, тоді як курс євро фактично залишився без змін. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 27 листопада знизився на понад 10 копійок. Офіційний показник становить 42,2987 грн/долар, тоді як днем раніше - 42,4015 грн.

Курс євро залишився практично незмінним. У четвер він становитиме 48,9481 грн/євро, що лише на 0,02 копійки менше від показника 26 листопада.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара становили 42,30/42,33 грн/дол., а до євро - 48,84/48,86 грн/євро.

На готівковому ринку долар також продемонстрував зниження - він ослаб на 9 копійок. Середній курс продажу в обмінниках становить 42,56 грн.

Курс злотого на 27 листопада

Польський злотий також продемонстрував зниження. НБУ встановив його на рівні 11,5681 грн/злотий, що означає здешевлення більш ніж на 2 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у 2026-2027 роках - прогноз експертки

Керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва прогнозує, що валютний ринок Україні у 2026-2027 роках залишатиметься під контролем. За базовим сценарієм долар може піднятися до 48 грн.

Вона зазначила, що попри воєнні ризики економіка демонструє поступову стабілізацію. У проекті бюджету на 2026 рік закладено середньорічний курс 45,7 грн/дол.

За її словами, якщо припущення справдяться, курс не перевищить 48 грн, однак динаміка залежатиме від перебігу війни та стабільності міжнародної підтримки.

Курс валют - новини України

Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зазначив, що український валютний ринок до кінця 2025 року перебуватиме під тиском зовнішніх факторів, але активні дії НБУ здатні утримати курс від різких стрибків. Експерт прогнозує долар у межах 42-43,5 грн, євро - 49-51,5 грн до кінця 2025 року.

Також відключення стимулюють українців активніше купувати готівкову валюту, тоді як "чорна п’ятниця" та підготовка до свят тимчасово підвищують попит на гривню. За оцінкою директора департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 24 по 30 листопада долар на міжбанку коливатиметься в межах 41,8-42,2 грн, а на готівковому ринку - 41,8-42 грн.

Як повідомляв Главред, на думку економіста Юрія Грінченка, найближчими місяцями різких стрибків долара не буде. Нацбанк утримує курс у межах, де його зростання відбувається повільніше за інфляцію, що підтримує попит і ділову активність.

