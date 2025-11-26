"Путінські маріонетки": зірка "Сватів" жорстко пройшлася по колегах-путіністах

Актриса Анна Саліванчук прокоментувала вчинок популярних колег.

Анна Саліванчук висловилася про акторів "Сватів" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саліванчук, imdb.com

Актриса Анна Саліванчук згадала свою участь у серіалі "Свати"

Що вона думає про колег-путіністів

Українська актриса Анна Саліванчук різко висловилася про колег по серіалу "Свати", які відкрито підтримали терористичну політику Путіна. В інтерв'ю РБК-Україна знаменитість нагадала акторам-путіністам, хто саме приніс їм популярність.

За словами Саліванчук, "Свати" створювала повністю українська команда, і проект дійсно виявився успішним.

"Серіал дійсно був дуже хорошим, його створила українська команда. Головні режисери, продюсери - це українці", - висловила думку актриса.

Анна Саліванчук знялася в серіалі "Свати" / скрін з YouTube

Зірка також прокоментувала позицію акторів "Сватів", які відкрито підтримали вторгнення РФ в Україну. Найвідомішими путіністами серіалу стали Федір Добронравов і Тетяна Кравченко, які виконали улюблені глядачами ролі Івана і Валюхи, а також Олеся Железняк, яка приєдналася до акторського складу в образі Лариси.

Федір Добронравов, Тетяна Кравченко / скрін з відео

"Так, ті актори потім говорили дуже погано про Україну, мені соромно за них, тому що саме Україна їм давала можливість стати такими великими популярними зірками... Саме Україна платила їм гроші, а потім вони почали поводитися зовсім негарно, як і всі путінські маріонетки, я не знаю як ще їх назвати", - заявила Саліванчук.

Анна Саліванчук / інфографіка: Главред

Про персону: Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська акторка театру і кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карпенка. І. К. Карпенка-Карого.

