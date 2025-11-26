Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Нікого не впізнавала": померла мама Олени Кравець після важкої хвороби

Еліна Чигис
26 листопада 2025, 11:32
284
Олена Кравець розповіла, як її мама прожила останні кілька років.
Олена Кравець
Олена Кравець повідомила важливу новину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Кравець

Ви дізнаєтеся:

  • У Олени Кравець померла мама
  • Чим вона хворіла

Українська відома актриса Олена Кравець публічно повідомила, що померла її мама Надія Федорівна.

Сумну звістку знаменитість розповіла під час моновистави "Можна я просто посиджу?" у Києві. Виявилося, мама Олени померла ще в жовтні.

відео дня

Також Кравець поділилася, що її тато щодня піклувався про дружину перед смертю. Надія Федорівна перенесла інсульт, тому їй потрібен був постійний нагляд.

Олена Кравець з батьками
Олена Кравець з батьками / фото: instagram.com, Олена Кравець

Виявляється, її мама страждала від провалів у пам'яті та втрати орієнтації в просторі.

"Він зберіг у собі справжнього чоловіка і погляд доброго лева. Ймовірно, мужність не має терміну придатності. Попри свій доволі поважний вік, хворі коліна та часом високий тиск мій тато доглядає за мамою нашою вже два роки після інсульту. Миє її, годує, одягає, причому так, щоб кофтинка пасувала до штанів. Бо для мами це завжди було важливо. А на ніч залишає в туалеті світло, щоб вона не загубилася в темряві. Так дивно, але мама два роки не впізнає нас, бо постраждала короткострокова пам'ять після інсульту. І вона іноді не розуміє, який сьогодні день і де вона перебуває. Мами не стало місяць тому", - зізналася Олена.

Олена Кравець
Олена Кравець / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, український відомий поет і автор пісень Юрій Рибчинський допоміг побудувати кар'єру співачці Наталії Могилевській. Могилевська зізналася, що завдяки поету про неї всі дізналися. Ще однією знаковою людиною в кар'єрі Наталії став її екс-продюсер і екскоханий Олександр Ягольник.

А також актор і зірка серіалу "Таємниці архівів" Юрій Дяк розповів про те, як він готується до зйомок. Заслужений актор України зізнався, що він дуже уважний і гострий на слово в реальному житті, саме таким він здався і в серіалі "Таємниці архівів".

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Кравець

Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал".З грудня 2022 по кінець 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Кравець новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

13:17Фронт
Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

12:49Війна
Ситуація складна: у низці областей ввели графіки аварійного вимкнення світла

Ситуація складна: у низці областей ввели графіки аварійного вимкнення світла

11:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

Останні новини

14:45

У Росії знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя"

14:43

"Збрехала": Олена Кравець натякнула на розлучення після 23 років шлюбу

14:25

Гороскоп Таро на грудень 2025: Ракам - гроші, Левам - новий шлях, Дівам - сумніви

14:07

Українка отримала Оскар ще у 1948 році і перевернула світ моди: що про неї відомо

14:06

Чому коні пітніють піною: вчені пояснили природний феноменВідео

"План" Трампа пропонує Україні "мир", як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий«План» Трампа пропонує Україні «мир», як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий
13:59

Чи здивує зима погодними аномаліями: синоптики попередили українців

13:45

Чемпіонат світу з сокки: трансляція матчів збірної України: ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

13:17

Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

13:12

Сестра Віри Брежнєвої позбавила путініста Цекало мільйонів

Реклама
13:11

Навіть не потрібен ніж: шеф-кухар показав трюк, як відкрити банку з тугою кришкою

12:58

"Гнилий вчинок": Потапа і Настю Каменських викрила близька людина

12:49

Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

12:40

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

12:18

Не техніка і не парфуми: що українці хочуть отримати у подарунок цього року новини компанії

12:14

Співачка, актор і телеведуча: розкрито імена нової трійки зіркових учасників благодійних "Танців з зірками"

12:14

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса пожертвує його мозок науці

11:57

"Запрошення до нової агресії": чим загрожує Україні мирний план Трампа

11:35

Ситуація складна: у низці областей ввели графіки аварійного вимкнення світла

11:32

"Нікого не впізнавала": померла мама Олени Кравець після важкої хвороби

11:30

"Дівчатам підморгував": путіністку Лорак спіткала зрада чоловіка

Реклама
11:28

Найкраща страва на Новий рік: той самий рецепт салату "Грибна галявина"

11:19

Відомий український актор уперше зізнався, чому його звільнили із ЗСУ

11:10

Контрасти погоди здивують: які регіони накриє холоднеча, а де буде справжня весна

11:04

Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

11:03

Трамп назвав "головну поступку" Росії в мирних переговорах

10:55

Блекаути нікуди не зникнуть: фахівець дав невтішний прогноз щодо світла після війни

10:46

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

10:28

Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

10:24

Готується ціновий удар: в Україні популярний продукт подорожчає за кілька днів

10:22

"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

09:56

У Чебоксарах - вибухи: дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ

09:47

"Ведмідь" чи "медвідь": блогер назвав популярну помилку українців

09:43

Що приховували у Москві – розкрито головний секрет Леніна та його плани на РосіюВідео

09:41

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

09:36

Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

09:27

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

09:04

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:02

У родині мільярдера Річарда Бренсона сталося горе

08:58

Чотири знаки Зодіаку, які привернуть кохання до кінця 2025 року

08:54

Багато хто навіть не здогадується: що означають символи на мікрохвильовці

Реклама
08:10

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄСПогляд

07:47

Трамп про злиту розмову Віткоффа: "Він повинен продати Україну Росії"Відео

07:06

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

06:10

Розмова Трампа і Сі про Україну: що треба знатиПогляд

06:00

"Спершу кричала, потім плакала": дочка путініста Кіркорова визвірилася на нього

05:30

Зміни вже на порозі: п’ять знаків зодіаку скоро зустрінуть справжнє кохання

05:03

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзалВідео

04:41

Всього 7 хвилин щоранку: тренер розкрив простий комплекс вправ для плоского живота

04:13

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

04:10

Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталіВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти