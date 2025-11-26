"Нікого не впізнавала": померла мама Олени Кравець після важкої хвороби

Олена Кравець розповіла, як її мама прожила останні кілька років.

Олена Кравець повідомила важливу новину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Кравець

У Олени Кравець померла мама

Чим вона хворіла

Українська відома актриса Олена Кравець публічно повідомила, що померла її мама Надія Федорівна.

Сумну звістку знаменитість розповіла під час моновистави "Можна я просто посиджу?" у Києві. Виявилося, мама Олени померла ще в жовтні.

Також Кравець поділилася, що її тато щодня піклувався про дружину перед смертю. Надія Федорівна перенесла інсульт, тому їй потрібен був постійний нагляд.

Олена Кравець з батьками / фото: instagram.com, Олена Кравець

Виявляється, її мама страждала від провалів у пам'яті та втрати орієнтації в просторі.

"Він зберіг у собі справжнього чоловіка і погляд доброго лева. Ймовірно, мужність не має терміну придатності. Попри свій доволі поважний вік, хворі коліна та часом високий тиск мій тато доглядає за мамою нашою вже два роки після інсульту. Миє її, годує, одягає, причому так, щоб кофтинка пасувала до штанів. Бо для мами це завжди було важливо. А на ніч залишає в туалеті світло, щоб вона не загубилася в темряві. Так дивно, але мама два роки не впізнає нас, бо постраждала короткострокова пам'ять після інсульту. І вона іноді не розуміє, який сьогодні день і де вона перебуває. Мами не стало місяць тому", - зізналася Олена.

Олена Кравець / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал".З грудня 2022 по кінець 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

